Selena Gomez anuncia el estreno de 'Sunset Blvd', la canción que contará su historia con Benny Blanco

La nueva música de Selena Gomez está causando furor. Y es que la artista no para de lanzar singles y detalles de su próximo disco, I Said I Love You First, de manera espontánea.

Ya podemos escuchar temas como Call me when you break up con Gracie Abrams, o Scared of loving you y Cowboy. Y, ahora, la cantante anuncia el estreno casi inminente de su próximo single, Sunset Blvd.

Y parece que concretamente esta canción es realmente especial para la artista. Así lo ha expresado en Instagram junto a una foto con su prometido Benny Blanco.

"Nuestra primera cita fue en Sunset Blvd, y también es el título de nuestra próxima canción juntos. Sunset Blvd sale el 14 de marzo con @itsbennyblanco", ha compartido junto a la fotografía en blanco y negro.

Parece que el tema relatará cómo comenzó la historia de amor entre la cantante y el productor, y solo hay que esperar unos días para escucharla.