La frase de Hailey Baldwin que podría ser una terrible indirecta a Selena Gomez por 'Lose You To Love Me'

PUBLICADA TRAS ANUNCIARSE EL TÍTULO DEL SINGLE

Selena Gomez tiene nuevo single, y el título ha dejado volar la imaginación de sus fans: 'Lose You To Love Me', “Perderte para amarme”, que lo asocian a su relación con Justin Bieber. De hecho, estas sospechas se han avivado con una publicación en Instagram de la que es ahora su mujer, Hailey Baldwin, y que muchos interpretan como un dardo envenenado a la cantante.