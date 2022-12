Selena Gomez confiesa por qué no colaboraría con Taylor Swift // Getty Images

El evento de Vanity Hitmaker Bruch ha dado para mucho, sobre todo para conocer los entresijos de la carrera musical de Selena Gomez. Desde una posible colaboración con Dua Lipa hasta las pistas sobre su nuevo álbum, la cantante se ha mostrado como un libro abierto.

El entrevistador le ha preguntado por los artistas que esucha entre los que se encuentra Taylor Swift, la mayor vibe de Selena Gomez en su playlist actual.

Ha sido entonces cuando no oportunidad para preguntarle sobre una colaboración con su mejor amiga de la industria, y Selena ha sido bastante clara: "No, no siempre tenemos por qué hacerlo, es realmente genial que podamos apoyarnos la una a la otra en lo que hacemos".

¿Tal vez algún día?", ha insistido el reportero, a lo que la artista ha respondido "No, lo sé".

Selena y Taylor llevan siendo amigas desde la adolescencia, y a diferencia de muchos artistas de la industria que son buenos amigos, ellas nunca han sacado una canción en conjunto.

Los más cerca que hemos estado de ver a las estrellas en un dúo fue en el año 2018 en el 1989 Worl Tour de Taylor Swift, en Los Angeles, donde ambas cantaron uno de los sencillos más famosos de Selena, Good For You.

Parece que, por el momento y hasta próximo aviso, esto es lo más cerca que vamos a estar de una colaboración de "Taylena" o "Sailor", como las ha denominado el entrevistador.