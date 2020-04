Selena Gomez quiere un novio pero no lo necesita en 'Boyfriend'

Pocos meses después de volver a la música con 'Rare', su primer álbum después de años de ausencia, Selena Gomez reedita este disco incluyendo 'Boyfriend', un tema inédito en el que la cantante, caprichosa, busca un hombre perfecto... Que no necesita. 'Souvenir' y 'She' son otras dos nuevas canciones incluidas en esta edición Deluxe de 'Rare'.

"Hay diferencia entre querer y necesitar,

algunas noches solo quiero algo más que yo,

sé que hay una delgada línea que lo separa.

No es lo que necesito, pero...

Quiero un novio"

"There’s a difference between a want and a need

Some nights I just want more than me

I know that there’s a fine line between

It’s not what I need but...

I want a boyfriend"

En el videoclip, dirigido por Matty Peacock, vemos a Selena Gomez utilizando una pócima mágica para "enamorar" a todos sus pretendientes, que terminan convirtiéndose en los sapos del cuento de hadas que la ex chica Disney vivió hace años. No hay que olvidar que 'Lose You To Love Me' es una canción en la que la cantante reconoce el daño emocional que le han causado sus anteriores relaciones, aireadas a cuatro vientos por la prensa estadounidense. Ahora puede que quiera un novio para pasar el rato... Pero lo cierto es que no lo necesita. Y ella lo sabe.

'Lose You To Love Me' es el vigésimo noveno éxito de Gomez que entra al Billboard Hot 100, 14 de ellos en el Top 20. Gomez ha tenido ocho canciones en el Top 10 del Hot 100, alcanzando el No.5 con 'Same Old Love' y 'Good For You'. 'Bad Liar' de Selena fue No. 1 de la lista del Billboard '100 Mejores Canciones del 2017'.