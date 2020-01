Selena Gomez presenta el videoclip de ‘Rare’, su viaje a la estabilidad

Justo una semana antes del lanzamiento de 'Maniac', su esperado nuevo disco, Halsey publica el sexto adelanto con 'You should be sad'. Esta canción es algo así como una canción de despedida a un hombre que no ha sabido apreciar lo que tenía acompañada de un impactante videoclip dirigido por Colin Tilley en el que la artista apuesta por el amor libre.