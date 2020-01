Selena Gomez revela el título de una 'canción secreta' de Rare y juega al juego más 'asqueroso'

Hace menos de una semana que Selena Gomez lanzó 'Rare', su esperadísimo nuevo disco, y sus fans no han dejado de celebrarlo. La cantante ha pasado los últimos años centrada en su recuperación física y emocional después de una etapa complicada en la que ha tenido que batallar contra la depresión, la ansiedad y el lupus, enfermedad por la que tuvo que someterse a un trasplante de riñón. Sin embargo, Selena Gomez está de regreso y dispuesta a reivindicarse como mujer y artista.

Así, además de las canciones incluidas en 'Rare', la cantante tiene temas guardados bajo la manga. "Hay algunas canciones que no he podido evitar que existieses. No puedo decir cuándo, pero una de mis canciones favoritas se llama Boyfriend, así que no puedo esperar a que la gente la escuche", decía la joven en su charla con Jimmy Fallon en The Tonight Show.

Esta revelación quiere decir que después de reivindicarse en temas como 'Lose You To Love Me' o 'Look At Her Now', la cantante ha escrito un tema sobre un novio (boyfriend) que quiere... ¡Pero que igual no necesita!

Además, la cantante puso su mejor sonrisa para jugar a 'Can You Feel It?', una clásica competición del programa donde el artista invitado tiene que meter la mano en una "misteriosa" caja, que puede contener en su interior las cosas más desagradables... ¡Y las más monas! ¿Huevos crudos?, ¿un cerebro de vaca?, ¿pelos de la ducha?, ¿un osito de peluche? ¡Pero qué miedo cuando no sabes de qué se trata!