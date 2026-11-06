Concierto de Duran Duran en Madrid: horario, cómo llegar al Movistar Arena, accesos y setlist

Tras más de 20 años sin actuar en Madrid, Duran Duran aterriza este viernes 6 de noviembre en el Movistar Arena con su gira Free to Love. Una ocasión muy especial a la que se une Europa FM como radio oficial.

El cuarteto, formado en Birmingham e integrado por los miembros originales Simon Le Bon (voz), Nick Rhodes (teclados), John Taylor (bajo) y Roger Taylor (batería), trae a España su nuevo y espectacular show, en el que repasa los grandes éxitos de sus más de 40 años de trayectoria, junto a su último sencillo, Free to Love, coescrito y producido por su colaborador habitual Nile Rodgers.

Si tienes entrada, no te pierdas toda la información práctica del espectáculo sobre los horarios, cómo llegar al recinto, las puertas de acceso y las canciones del repertorio.

Horarios del concierto de Morat en Madrid

Tal y como informa el Movistar Arena, este es el horario a tener en cuenta:

Apertura de puertas: 19:30 horas

Inicio de concierto: 21:00 horas

Fin aproximado: 22:55 horas aprox.

La duración del concierto es de aproximadamente una hora y 55 minutos.

Cómo llegar al Movistar Arena

La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay varias maneras de llegar al recinto:

Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).

- Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6). Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.

- Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152. Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.

Accesos al Movistar Arena de Madrid

Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Morat por una puerta u otra:

Puertas 1 a 3 - Grada Felipe II

- Grada Felipe II Puerta 10 - Pista General

- Pista General Puertas 14 a 17 - PMR

- PMR Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0, 2 y Extensible

- Grada Goya Planta 0, 2 y Extensible Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro

- Palcos Goya y Fuente del Berro Puerta 37 - Pista General

- Pista General Puertas 44 a 46 - Grada Fuente del Berro

- Grada Fuente del Berro Puerta 50 - Pista Front Stage

- Pista Front Stage Puerta 70 - Pista Front Stage

- Pista Front Stage Puerta 73 - Palcos Felipe II

Setlist de Duran Duran

A juzgar por su último concierto en Lisboa, el repertorio de Duran Duran incluye 21 canciones: