Setlist de La Fúmiga para sus últimos conciertos en Valencia: todas las canciones, en orden

Antes de su disolución, La Fúmiga celebra dos conciertos en el Roig Arena de Valencia para despedirse con "un final de película" formado por un repertorio de 28 canciones .

La Fúmiga pone fin al grupo tras más de una década con cinco conciertos de despedida enmarcados bajo el título Tot s'acaba. Tras celebrar los tres shows agendados en el Sant Jordi Club de Barcelona, la banda valenciana actúa en su tierra los días 30 y 31 de octubre en el Roig Arena de Valencia. Y lo hace con todas las entradas agotadas.

En una entrevista con Europa Press, Artur aseguró que el fin de La Fúmiga es "una decisión personal porque profesionalmente no tiene ningún sentido", pues se anunció en el mejor momento del grupo. "Era importante tener este final de película, ya que teníamos claro que era lo único que podíamos controlar", dijo sobre los dos conciertos en Valencia, donde Jose, Asier, Ramir, Héctor, Sergio, Ivan, José Andrés, Josep, Toni, Xavi, Arnau y Àrtur se reunirán sobre el escenario por última vez.

La Fúmiga es "el primer grupo de casa que canta en valenciano llenando el recinto del Roig Arena", por lo que sus espectáculos darán mucha importancia a "la percepción de la identidad propia, de la identidad de pueblo, de posicionar la cultura popular con elementos que nos definen y en la primera sensación de la calma, donde uno se quiere quedar sin mirar ni atrás ni hacia delante".

Las canciones del repertorio, en orden

La Fúmiga tocará 28 canciones en el Roig Arena en caso de que se repita el mismo repertorio de Barcelona. Según La Vanguardia, el setlist incluye su tema de despedida Gràcies per tant y éxitos del grupo como Ja dormiré, Mediterrània, Ja no fa mal, Havia de passar o Covards.