Concierto de Morat en Madrid hoy viernes: horario, cómo llegar al Movistar Arena, accesos y setlist

Morat vuelve a subirse al escenario del Movistar Arena en el tercer concierto de Ya Es Mañana World Tour en Madrid. Los colombianos se enfrentan este viernes 30 de octubre a la tercera de sus cuatro noches en la capital tras arrasar con sus dos primeros shows.

Los grandes éxitos de su carrera y las canciones de su nuevo disco son protagonistas de esta gira mundial, en la que los responsables de éxitos como Cuando nadie ve o Cómo te atreves nos animan a "dejar de vivir por la ventana" y que sigamos acumulando "un catálogo de recuerdos que sea digno de recordar" porque "cuando queramos darnos cuenta ya es mañana".

Hay que vivir el presente y disfrutar del presente. Esta noche toca hacerlo de Morat. Si tienes entradas para este concierto —o el cuarto que queda por celebrarse—, esta información te vendrá bien para no perderte ningún detalle.

Horarios del concierto de Morat en Madrid

Tal y como informa el Movistar Arena, este es el horario a tener en cuenta:

Apertura de puertas: 18:30 horas

Inicio de concierto: 20:00 horas

Fin aproximado: 22:30 horas aprox.

La duración del concierto es de aproximadamente dos horas y 15 minutos.

Cómo llegar al Movistar Arena

La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay varias maneras de llegar al recinto:

Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).

- Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6). Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.

- Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152. Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.

Accesos al Movistar Arena de Madrid

Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Morat por una puerta u otra:

Puertas 1 a 6 - Grada Felipe II

- Grada Felipe II Puerta 10 - Pista General

- Pista General Puertas 14 a 17 - PMR y Grada Goya Planta 4

- PMR y Grada Goya Planta 4 Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0 y Extensible

- Grada Goya Planta 0 y Extensible Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro

- Palcos Goya y Fuente del Berro Puertas 30 a 33 - Grada Goya Planta 2 y 6

- Grada Goya Planta 2 y 6 Puerta 37 - Pista General

- Pista General Puertas 44 a 49 - Grada Fuente del Berro

- Grada Fuente del Berro Puerta 50 - Front Stage

- Front Stage Puerta 70 - Front Stage

- Front Stage Puerta 73 - Palcos Felipe II

Los cuatro conciertos de Morat en Madrid

Martes, 27 de octubre de 2026

Miércoles, 28 de octubre de 2026

Viernes, 30 de octubre de 2026

Sábado, 31 de octubre de 2026

Setlist de Morat en Madrid

En total, Morat interpreta 25 canciones en Madrid, incluidos himnos del grupo como Cuando nadie ve, Cómo te atreves, No se va, Besos en guerra o su reciente Me mata.