Setlist de Oques Grasses en Barcelona: todas las canciones de su último concierto de despedida

Oques Grasses celebra este 10 de octubre el último de sus cuatro conciertos de despedida, una cita de despedida antes de disolverse definitivamente tras 16 años de historia.

La banda ha reunido a 55.000 personas cada noche en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, celebrando en esta recta final una relación forjada en cientos de fiestas mayores a lo largo de la última década y media y refrendada en unas canciones tan alegres como sentimentales y tan livianas como profundas.

En total, el grupo interpreta 24 canciones repartidas entre cinco álbumes: ocho pertenecen a Fruit del Deliri (2024), siete a Fans del Sol (2019), cinco a A tope amb la vida (2021), tres a Un dia no sé com (2012) y una a You Poni (2016). El único disco sin representación en Barcelona es Digue-n'hi com vulguis (2014).

Estos cuatro conciertos cerrarán la historia de una de las bandas más influyentes de la música catalana y establecerá un precedente que se atisba difícil de superar en los próximos años.

El orden de las canciones que interpreta Oques Grasses en Barcelona

Si no hay ninguna sorpresa final en su último concierto de este sábado, estas son todas las canciones que cantarán Oques Grasses en su concierto final: