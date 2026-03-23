Últimas noticias Estadio Shakira en Madrid: donde estará el recinto, su capacidad y mucho más
Shakira se establecerá en Madrid después de verano. La cantante colombiana ha elegido la capital española como sede de su residencia europea, que se espera tenga 10 fechas aunque solo se han confirmado tres. Los conciertos serán en el Estadio Shakira, un nuevo recinto del que este lunes se revelarán todos los detalles en una rueda de prensa convocada a las 17:00 horas. Sigue la presentación minuto a minuto.
Guía para comprar las entradas de Shakira en Madrid
Todo lo que se sabe sobre los conciertos de Shakira en Madrid
Los dos estudios responsables del Estadio Shakira
Dos estudios firman el proyecto del Estadio Shakira en Madrid. El recinto, con capacidad para más de 50.000 personas, estará diseñado por el estudio BIG, del premiado arquitecto danés Bjarke Ingels, y Yellow Studio, encargado del diseño de numerosos espectáculos musicales incluida la Super Bowl de Bad Bunny.
Iberdrola Music, la nueva ciudad de Shakira
El Estadio Shakira se levantará en Iberdrola Music, un espacio de más de 185.000 metros cuadrados que fue diseñado para convertirse en un referente europeo de la música y el entretenimiento.
Desde 2023, es sede del MadCool y también alberga el Reggaeton Beach Festival.
La idea de Shakira es que, mientras dure la residencia, el recinto se convierta en una ciudad paralela dentro de Madrid donde se unan música, arte y comunidad. La idea es celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas.
Estadio Shakira, un recinto creado para la ocasión
Los conciertos de Shakira serán en Iberdrola Music, un espacio situado en el barrio de Villaverde donde se está levantando un nuevo estadio.
El recinto llevará como nombre Estadio Shakira y, aunque la presentación oficial es este lunes 23 a las 17:00 horas, ya se ha filtrado que tendrá una capacidad para más de 50.000 personas.
Las tres primeras fechas de Shakira en Madrid
El alcalde Almeida dio el chivatazo de que la residencia de Shakira en Madrid contará con 10 conciertos aunque, por ahora, solo se conocen las fechas de tres de los shows.
La propia artista las compartió en sus redes sociales junto a toda la información de la preventa y venta general de entradas.
Los conciertos serán el sábado 25 de septiembre, el domingo 26 y el lunes 27.
Shakira cierra 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en Madrid
El viernes se confirmó la noticia que llevábamos meses (años) esperando: Shakira pasará por España con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
La cantante colombiana ha decidido cerrar su gira mundial en nuestro país y lo va a hacer de una manera muy especial.
Después de verano, Madrid se convertirá en sede de la residencia europea de Shakira con 10 conciertos (según el alcalde Almeida) en un estadio creado para esta ocasión: el Estadio Shakira.