Últimas noticias Estadio Shakira en Madrid: donde estará el recinto, su capacidad y mucho más

Iberdrola Music, la nueva ciudad de Shakira

El Estadio Shakira se levantará en Iberdrola Music, un espacio de más de 185.000 metros cuadrados que fue diseñado para convertirse en un referente europeo de la música y el entretenimiento.

Desde 2023, es sede del MadCool y también alberga el Reggaeton Beach Festival.

La idea de Shakira es que, mientras dure la residencia, el recinto se convierta en una ciudad paralela dentro de Madrid donde se unan música, arte y comunidad. La idea es celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas.