Shakira abre una tienda oficial en Madrid con motivo de su residencia

La llegada de Shakira a Madrid ha revolucionado el ritmo de la capital y, sobre todo, el ánimo de sus fans, que se acercaron con entusiasmo a recibir a la artista a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez.

La experiencia Es Latina creada por la de Barranquilla ha creado un nuevo concepto más allá del mero espectáculo musical, llegando a construir incluso un parque temático con todo lo que engloba la música de Shakira en Macondo Park. "Siento que de verdad somos solo una nación latina. Y lo que antes era el Atlántico un océano que nos separaba hoy es un lazo que nos une", explicó la artista nada más llegar a España.

Dada la ocasión, no podía faltar un espacio en el que los fans de la Loba pudiesen llenar sus colecciones con material exclusivo de la residencia de 12 conciertos que llevará a cabo en la capital y, por ello, Shakira ha abierto un pop-up store en pleno centro de Madrid.

Se trata de un formato de tienda temporal que abrirá sus puertas en la calle Barquillo, número 11, de jueves a lunes del 17 de septiembre al 12 de octubre en horario de 10:00 a 21:00 horas.

Quienes se acerquen hasta allí podrán comprar diferentes productos del merchandising oficial de Shakira, creando un look especialmente diseñado para cualquiera de los conciertos que celebrará en Madrid.