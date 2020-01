Shakira presenta 'Me Gusta', su nuevo single junto con Anuel AA

ESTRENO MUSICAL

La nueva propuesta musical de Shakira se titula 'Me gusta' y es una colaboración con Anuel AA. La canción, que llega tres semanas antes de su esperada actuación en la Super Bowl, no ha convencido a los fans más fieles de la cantante que opinan que el puertorriqueño no es un artista que esté a la altura de su ídolo.