Shakira habla de su crisis con Piqué: “Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada”

El próximo 13 de noviembre Shakira estrenará su documental sobre 'El Dorado World Tour', probablemente una de sus giras más duras debido al problema que sufrió en las cuerdas vocales por el que tuvo que pasar por el quirófano.

Precisamente en el tráiler de esta película, Shakira explica lo duro que fue permanecer en casa sin trabajar y sin poder hablar, ni siquiera con sus hijos: "Yo me acuerdo que en diciembre le preguntaba a Sasha '¿qué le vas a pedir a Papa Noel?' y me decía yo le voy a pedir a Diosito y a la Virgen María que mamá recupere la voz", explica en un fragmento del documental.

Y no solo afectó a la relación con sus hijos. El no poder hablar ni subirse a los escenarios hizo que Shakira se deprimiese y le costase salir adelante, algo que también afectó en su relación de pareja con Gerard Piqué. Según relata la artista, el futbolista tuvo que ponerse muy serio para que Shakira reaccionase e hiciese por recuperarse: "Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar".

Afortunadamente Shakira está totalmente recuperada y pudo reanudar su gira de la que podremos disfrutar del documental. Además, la colombiana será junto con Jennifer Lopez la protagonista del intermedio de la Super Bowl 2020, uno de los eventos más importantes del año.