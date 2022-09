Shakira y Rauw Alejandro publican el videoclip alternativo de la canción 'Te felicito'

Han pasado ya cuatro meses desde que Shakira estrenó la canción Te felicito con Rauw Alejandro, una canción que rápidamente se convirtió en un éxito. Este tema habla del desamor y allá en el mes de abril daba indicios de la crisis entre Shakira y Piqué que se confirmó en junio cuando anunciaron su separación.

El tema salió con un primer videoclip en el que Shakira monta un robot interpretado por Rauw Alejandro, con quien baila en un túnel con luces de neón.

Ahora ha llegado el segundo videoclip del tema, una versión alternativa publicada por la cantante en la que Shakira y Rauw cantan y bailan en el túnel de luces de neón que aparecía en el videoclip original.

¿Cómo surgió la colaboración?

En una entrevista con Enrique Santos, Shakira comentó que fue la discográfica la que le presentó a Rauw Alejandro: "Estábamos un día en Miami escuchando mi disco y pensando en colaboraciones. Le dije a Afo (CEO of Sony Music Latin Iberia) que me gustaba mucho Rauw Alejandro, me gustaba su sonido, la verdad que creo que es un artista que ha sabido evolucionar, entonces me dijo: 'Vamos a llamarlo y le dices'. Lo llamamos y le dije que me gustaba su música y que algún día me gustaría colaborar con él y me contestó que a él también".

Después de esta conversación telefónica, se conocieron en persona: "Se pasaron por casa, les toqué un par de canciones de mi nuevo álbum y cuando le toqué Te Felicito se volvió loco. Le dije: 'Esta es la que pensaba para ti. Fue perfecto porque él se imaginó en ella cantando, colaborando y metiéndole una parte reguetonera". Y añadió: "A partir de ahí hablamos de cómo hacerlo y en pocos días estábamos filmando el vídeo".

La idea del videoclip de 'Te felicito'

En una entrevista con Jimmy Fallon, Shakira afirmó que sus hijos fueron los creadores del vídeo: "Ellos fueron los de la idea. Yo no sabía que hacer. Cuando produzco un video, es como un lienzo en blanco y no tenía idea de qué hacer. Entonces le pedí a mis hijos que cerraran los ojos, escucharan la canción y al más pequeño, Sasha, se le ocurrió la idea: 'Mami, te imagino bailando como robot'. A Milan se le ocurrió lo del fuego verde".

Ha habido muchos intentos de la prensa de tratar de saber si realmente esta canción está inspirada en la ruptura de la cantante con el futbolista Piqué. Si se analiza la canción parece que es así, sin embargo, Shakira se muestra reservada con el tema.