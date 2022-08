Shakira utiliza el robot del videoclip de 'Te felicito' en una nueva campaña contra Piqué

La portada de 'Me enamoré' de Shakira antes de pasarle el filtro robot. // YouTube

Shakira está decidida a utilizar su música para vengarse de Piqué. Lo mostró al lanzar Te felicito, la canción en la que colabora con Rauw Alejandro y que está plagada de dardos al futbolista.

En su letra, que empezó a cobrar sentido semanas después del lanzamiento tras confirmarse la separación de la pareja, Shakira tacha a Piqué de mentiroso y de jugar a varias bandas.

Su filosofía barata no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras no la soporto

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti

La colombiana insinúa que el futbolista es algo así como un robot sin sentimientos que ha actuado durante años haciéndole creer que vive enamorado. Así lo muestra el videoclip de la canción en el que Rauw Alejandro interpreta a ese "gran embustero" al que le dedica la canción y que varios meses después sigue funcionando como dardo de Shakira a Piqué.

El robot de Te felicito se ha colado en los videoclips de otras canciones de la cantante, incluida Me enamoré, la declaración de amor musical que Shakira le dedicó a Piqué en 2017.

Ahora las portadas de canciones como Don't Wait Up, GIRL LIKE ME o incluso Waka Waka, la canción que unió a la expareja en el Mundial de Sudáfrica 2010, lleva la imagen del robot de Te felicito. ¿Un dardo a Piqué? Los fans lo tienen claro y señalan que el filtro está sutilmente utilizado solo en las miniaturas de las canciones en las que hay una clara relación con Piqué.

El robot de 'Te Felicito' puede entrar en tus fotos

La campaña del robot de Te felicito empezó poco después de salir la canción. Fue ahí cuando Shakira empezó a decorar sus videoclips con este robot con el que simboliza a Piqué y que desde mayo es también un filtro de Instagram.

"Diviértete con este nuevo filtro que hicimos y agrega un robot a tu vida", escribió en su perfil oficial la nueva función de la plataforma de imágenes.

El robot de Te felicito es una creación de Sasha y Milan, los hijos de Shakira y Piqué, como contó la propia cantante a finales de junio en el programa de Jimmy Fallon.

"Los creadores son mis hijos. Ellos fueron los de la idea. Yo no sabía que hacer. Cuando produzco un video, es como un lienzo en blanco y no tenía idea de qué hacer. Entonces le pedí a mis hijos que cerraran los ojos, escucharan la canción y al más pequeño, Sasha, se le ocurrió la idea: 'Mami, te imagino bailando como robot'. A Milan se le ocurrió lo del fuego verde", dijo la artista, que transmitió las ideas a Jaume de la Iguana, su director de referencia, y lo plasmaron en este videoclip que se ha convertido en un auténtico éxito. En cuatro meses, la canción lleva más de 300 millones de reproducciones en YouTube.