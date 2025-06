Shakira recibe críticas por cancelar su concierto en San Antonio (Texas) a última hora

Shakira no ha podido llevar a cabo su concierto en San Antonio (Texas, Estados Unidos) este viernes 13 de junio por un "problema estructural", tal y como ha informado la colombiana poco antes del inicio del espectáculo.

"Para presentarnos en cada ciudad, dependemos de un tercero que proporciona localmente la infraestructura para sostener el escenario y el techo del que cuelga mi producción. Me da mucha tristeza informarles lo que me han comunicado: que debido a un problema estructural con una armadura proporcionada por esta empresa externa para sostener mi escenario, nos vemos obligados a reprogramar mi show con entradas agotadas", empieza diciendo el comunicado de Shakira.

La cantante asegura que no es la primera vez que tiene un problema con este mismo proveedor, ya que también tuvo que cancelar su concierto en Boston del 29 de mayo por un fallo similar. "Exigí personalmente la incorporación de un nuevo grupo de ingenieros y me reuní con la empresa para que todo pudiera ser reevaluado minuciosamente. Tras una revisión detallada, los expertos e ingenieros de la empresa me prometieron que habían reforzado la estructura y me garantizaron al 100 % la seguridad y fiabilidad del espectáculo de ahora en adelante", dice.

"No poder presentarme para ustedes esta noche me afecta profundamente, tanto a mí como a mis fans en San Antonio. Estoy aquí, devastado y con el corazón roto", añade visiblemente afectada. "Nuestros shows continuarán en Houston a partir del lunes y estoy tratando de encontrar una solución para poder reprogramar este show de San Antonio en los próximos días", anuncia.

Las críticas de algunos fans

Shakira lleva cancelados varios conciertos durante su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, incluidas dos paradas en Chile. Por eso, algunos fans de la colombiana critican una falta de profesionalidad: "Shaki, los de siempre te vamos a apoyar pese a todo. Sin embargo, hay un límite. Son miles de fanáticos que se ven afectados por estas cancelaciones que 'están fuera de tu responsabilidad y de tu equipo'. Ya es hora de que mires hacia adentro para que saques a varios hacia afuera", señala el usuario @edsonmedvar en X.

"Muy poco profesional de tu parte cancelar media hora antes del concierto. Vinimos desde Los Cabos y la desilusión es enorme. ¡Qué decepción, Shakira!", añade el usuario @Gerhoth, visiblemente enfadado. Otros seguidores de la artista defienden que la seguridad está por encima de todo: "Lo que no sería ético ni justo es poner en riesgo a todos los asistentes. Ella pierde más en imagen y en dinero al cancelar, pero prefiere hacerlo antes que poner en peligro vidas humanas. Se entiende la decepción y frustración, pero es la mejor decisión", dice @LuckyCrazyDude.