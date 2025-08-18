Shawn Mendes y Niall Horan comparten un momento especial durante su concierto en Londres

El 2 de agosto dio comienzo la gira de Shawn Mendes, On the Road Again, con la cual se encuentra recorriendo parte de Europa y Norteamérica. Ya pudimos ver a Dua Lipa entre el público durante su primer concierto en el Sunny Hill Festival en Kosovo, y ahora ha sido el turno de Niall Horan, con quien el cantante ha compartido un momento especial sobre el escenario.

Los dos artistas interpretaron el tema This Town. lanzado en 2016 por Niall Horan como primer sencillo de su carrera en solitario tras la separación de One Direction. Pero este tema guarda una relación muy especial con la carrera de Shawn Mendes, pues ha pasado de cantarlo en su habitación ese año a interpretarlo en el escenario junto Niall.

El encuentro ha estado marcado por el regreso de Shawn Mendes, más de tres años después de la cancelación de su gira Wonder por problemas de salud mental. Con este ya son siete los conciertos realizados en su gira, la cual está siendo un regreso por todo lo alto y quizás sea el punto determinante para el resurgir de su carrera.

Además, este concierto ha supuesto también la vuelta a los escenarios de Niall Horan tras la muerte de su compañero de banda Liam Payne, por lo que ha sido momento muy especial para sus fans y también para el artista.

Una presentación emotiva

"Conocí a este tipo hace muchos años, probablemente tenía 16 o 17 años. Entré en esta industria y le tenía pánico a todo y a todos. Este hombre ha sido como un hermano mayor para mí", dijo Shawn Mendes para dar paso a Niall Horan, con quien se fundió en un abrazo al aparecer en el escenario.

Durante la actuación, la pareja vivió además un divertido momento que se ha hecho viral en redes. Mientras Shawn cantaba el tema, Liam permaneció un buen rato mirándole fijamente tocando la guitarra, algo que, como declaró el canadiense, le puso un poco nervioso. "No puedo cantar si me miras así", dijo el artista, causando la risa de su compañero.

De cantarla en su cuarto a compartir escenario

Una cámara, una guitarra y un sueño. Así fueron los comienzos de Shawn Mendes dentro de la música, quien ganó relevancia en la ya extinta plataforma Vine en 2013. Gracias a los vídeos en los que salía haciendo covers de grandes éxitos, consiguió sacar a la luz su primer tema Life of The Party que marcó su ascenso a la fama.

Sin embargo, a pesar de su éxito, el artista no dejó de compartir de vez en cuando vídeos cantandocovers, entre ellas This Town de Niall Horan.

Actuaciones previas

No sería hasta años después, en 2019, cuando los dos artistas se reunirían en los AMAS y tendrían la oportunidad de cantar el tema juntos en el backstage. A partir de este punto, la amistad y el vínculo profesional se ha ido fortaleciendo, llegando a confesar Shawn Mendes que les gustaría hacer un tema juntos, que, por el momento, nunca ha visto la luz.

Después de este encuentro, no volvimos a verlos cantar hasta 2024, cuando cantaron Treat You Better de Shawn Mendes, durante la última parada de la gira The Show: Live on Tour de Niall Horan. Esta actuación tuvo lugar durante el retiro de Shawn Mendes del foco mediático, más de un año después desde su última actuación en directo en la gira Multiplication de Ed Sheeran.