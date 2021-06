Siete actores famosos que salieron en videoclips antes de ser conocidos

Una estrella de Hollywood no surge de la noche a la mañana, y son muchos actores y actrices mundialmente conocidos que empezaron haciendo pequeños papeles en series, anuncios o vídeos musicales.

Centrándonos en los videoclips, te traemos siete apariciones de grandes estrellas del cine antes de ser conocidas.

¿Sabías que Chris Evans trabajó con Marilyn Manson dos años antes de empezar en el cine? ¿Y que Ricky Martin fichó a Channing Tatum en 2000? ¿Tienes controlados a los dos actores de Friends que debutaron en la música?

1- Courteney Cox - 'Dancing in the dark' de Bruce Springsteen

En 1984 una desconocida Courteney Cox apareció en el videoclip de Dancing in the dark de Bruce Springsteen interpretando a una groupie del artista disfrutando de su concierto en primera fila.

Una fan de lo más afortunada teniendo en cuenta que Springsteen no solo se fijó en ella, también la subió en el escenario para bailar juntos.

2- Channing Tatum - 'She Bangs' de Ricky Martin

En 2000 Ricky Martin lanzó su éxito She Bangs con un videoclip en el que montó una gran fiesta submarina repleta de guapísimos bailarines y bailarinas moviéndose al ritmo de la canción.

Como ya ha demostrado en ocasiones posteriores, Channing Tatum es un gran bailarín, por lo que no es de extrañar que uno de sus primeros papeles fue en este vídeo bailando.

3- Matt LeBlanc - 'Miracle' de Bon Jovi

Antes de que se convirtiese en uno de los personajes más queridos de la televisión al dar vida a Joey en Friends, Matt LeBlanc apareció en el videoclip Miracle de Bon Jovi, publicado en 1990.

En él, un grupo de moteros —entre los que se encontraban Bon Jovi y LeBlanc— cruzan la frontera y llegan a un pueblo mexicano donde el actor vive una historia de amor con una lugareña.

4- Chris Evans - 'Tainted' Love de Marilyn Manson

En 2001 Marilyn Manson hizo la canción Tainted Love para la película No es otra estúpida película americana. Al igual que la película, el videoclip parodia a las típicas películas adolescentes norteamericanas y Chris Evans aparece al principio del vídeo dando vida a un miembro de una fraternidad universitaria.

Lo que parece ser una fiesta habitual de universitarios, se vuelve de lo más oscura con la llegada de Manson y su séquito de mujeres con estética sado.

5- Angelina Jolie - 'Rock And Roll Dreams Come Through' de Meat Loaf

En 1993 una joven y desconocida Angelina Jolie protagonizó el videoclip de Rock And Roll Dreams Come Through de Meat Loaf.

La historia del vídeo es bastante indescriptible, con una Angelina Jolie que escapa de casa tras un discusión con su padre y corre de un lado para otro mientras la Policía la busca. Termina adentrándose en un extraño lugar donde se encuentra Meat Loaf interpretando el tema.

6- Josh Duhamel - 'Genie in a bottle' de Christina Aguilera

Genie in a bottle fue el primer hit de Christina Aguilera en 1999. En su videoclip, la artista vivía una noche de verano en la playa donde tenía un romance con un chico.

Aunque no es el protagonista, el actor Josh Duhamel aparece junto a un grupo de jóvenes que llega dispuesto a pasárselo bien junto a sus amigos.

7- Zooey Deschanel - 'She's Got Issues' de The Offspring

Una jovencísima Zooey Deschanel fue la protagonista del videoclip de She’s Got Issues, de la banda californiana The Offspring. Aunque su melena morena y su flequillo son una de sus señas de identidad desde hace años, en 1998 la actriz lucía una llamativa melena pelirroja.