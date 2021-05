Nueve videoclips censurados por su alto contenido sexual

Madonna en el vídeo de 'Justify my love' // WMG

¿Dónde está el límite entre lo erótico y la censura? Estamos acostumbrados a ver a los cantantes en actitudes de lo más provocativas, ya sea en sensuales sesiones de fotos, videoclips de alto contenido erótico o letras de canciones de lo más explícitas.

Sin embargo a veces ocurre que una canción o un vídeo se considera que puede herir la sensibilidad de la gente por su alto contenido sexual. A continuación te traemos nueve videoclips que han sido censurados total o parcialmente en televisiones u otras plataformas de vídeo por ese motivo

ADVERTENCIA: Algunos de estos vídeos muestran contenido sexual explícito

1.Rihanna - SM

Uno de los mayores éxitos del álbum Loud de Rihanna, y de su carrera en general, tiene un videoclip que fue censurado en más de 11 países. Algunos planos de la cantante enfundada en látex como si fuera una dominatrix azotando a sus sumisos o atada en el suelo con cuerdas al estilo bondage hicieron que muchas televisiones se negasen a emitirlo.

Por su parte, la cadena BBC restringió el horario de emisión del vídeo y le cambió el título que elude a las siglas de sadomasoquismo por Came On, algo que no gustó nada a Rihanna.

2. Robin Thick y Pharrell Williams - Blurred Lines

Seguramente has visto muchas veces en YoTtube este videoclip del éxito que Robin Thicke y Pharrell WIlliams lanzaron en 2013, pero en su versión censurada.

La original en la que las modelos salen con los pechos al descubierto fue rápidamente eliminada de la plataforma, aunque pueden encontrarse en otras como Vimeo.

3. Madonna - Justify My Love

Madonna es, sin duda, la reina de la censura. Desde los inicios de su carrera, su provocación ha levantado ampollas entre los círculos más conservadores de la sociedad. Su desafío a la iglesia y sus videoclips, demasiado eróticos para la época, han hecho que la ambición rubia utilizase la censura como la mejor arma de márketing.

Un ejemplo es el videoclip de Justify My Love, en el que la artista recorre las diferentes habitaciones de un hotel parisino como si de una ensoñación se tratase, dando rienda suelta a la pasión en cada una de las estancias.

Tórridas escenas de cama con el actor y modelo Tony Ward, quien era su pareja en aquel entonces; una escena lésbica con la modelo Amanda de Cazelet mientras Ward mira; o varias referencias a la sumisión y al sadomasoquismo fueron suficientes para que la cadena MTV ni siquiera se plantease en emitir el vídeo.

4. Placebo - Protégé Moi

Dirigido por el cineasta Gaspar Noé, quien recurre a escenas de sexo real en sus películas como Love, el videoclip de este tema de la banda londinense muestra una orgía con relaciones sexuales completamente explícitas.

6. The Strokes - Juicebox

Juicebox, uno de los temas más exitosos de The Strokes, también fue víctima de la censura por imágenes "altamente eróticas". Mientras que en YouTube y en televisión se emitió una edición "alternativa", todavía se puede ver la versión original del director en otras plataformas.

7. Is Tropical - Dancing Anymore

La banda londinense de indietrónica Is Tropical tampoco se libró de la censura de YouTube, concretamente por su videoclip Dacing Anymore, en el que un joven adquiere una muñeca virtual para dar rienda suelta a su pasión con escenas sexuales muy explícitas.

8. Nine Inch Nails - Happiness in Slavery

El vídeo de Happiness in Slavery es uno de los más controvertidos de la banda de Trent Reznor. Protagonizado por la estrella del sado Bob Flanagan, muestra al hombre siendo torturado por una máquina mientras obtiene placer.

9. The Prodigy - Smack my bitch up

Probablemente uno de los videoclips más censurado de todos los tiempos. No solo por su contenido sexual, también por el consumo de drogas del protagonista, mostrado en primera persona.