Los significados ocultos detrás de estas tres canciones que creíamos entender

Todas las canciones tienen un mensaje y un origen, en mayor o menor medida, dependiendo de lo que quisiera expresar su artista en el momento en el que la compuso: tristeza, amor, ira, pasión... Sin embargo, muchas composiciones no hemos llegado a comprenderlas del todo o que han tomado un significado diferente al inicial, pero que entonamos siempre que las oímos. Desvelamos el verdadero significado de algunas de las canciones más conocidas.

'No puedo vivir sin ti' de Coque Malla

Aunque está claro que la de Coque Malla es una canción de puro amor, que emociona al alma, lo cierto es que No puedo vivir sin ti es una canción toma la inspiración de una pareja conocida del artista.

Según el músico madrileño, la inspiración para esta canción proviene de una relación homosexual entre dos amigos gays del cantante, "muy queridos, que lo pasaron realmente mal por culpa de la intolerancia y de la estupidez homófoba". De hecho, la canción de Malla es un homenaje a ambos: "Por amistad y solidaridad, les escribí esa bonita canción, que tanto les ha ayudado en su vida de pareja".

'Carolina' de M-Clan

Carolina, de M Clan, es una de esas canciones míticas que todo el mundo se sabe y que no duda en cantar cada vez que suena en la radio. Sin embargo, mucha gente tiene una concepción errónea del significado de la canción y el propio grupo ha tratado de negarlo en diferentes ocasiones.

Aunque se ha extendido la creencia de que la letra habla de la relación de un hombre con la droga, en concreto, con la cocaína –la canción menciona a "la reina de las medicinas que no se venden en farmacia legal"–, lo cierto es que esto no es así. El propio Carlos Tarque, vocalista del grupo M-Clan, desmintió esta versión, que ha tomado una visión casi de leyenda urbana.

"Carolina no habla de la cocaína", explicaba Tarque en una entrevista para ICON de ‘El País’. "La gente piensa que va sobre la cocaína porque la letra dice ‘la reina de las medicinas que no se venden en farmacia legal’. Pero eso no lo decimos por la cocaína, sino porque la niña es la que se droga y es la reina de las medicinas", argumentaba, para el asombro de muchos que habían asumido como cierta que se tratara de una canción sobre un drogadicto.

'Comiéndote a besos' de Rozalén

Rozalén es la autora de Comiéndote a besos, una preciosa balada que habla del amor más allá de los límites y de los miedos, traspasando las fronteras. Esta canción de su disco debut la lanzó a la fama y se convirtió en un himno para muchas parejas.

Sin embargo, para componerla, la compositora quiso hablar de una situación muy concreta desde su punto de vista: "Me puse en la piel de una chica enamorada de un chico con VIH a día de hoy y con mi manera de ser pasional y de querer. Al menos si hace preguntarse a la gente: ‘¿y si esto me pasara a mí?’; yo creo que con eso se puede despertar conciencias". Así explicaba Rozalén en el diario Sevilla Solidaria el verdadero significado oculto tras su hermosa canción.

De hecho, si pensamos en la letra de Comiéndote a besos, lo cierto es que toma bastante sentido lo explicado por Rozalén: "Y un buen día te atreviste a confesarme, que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad y no comprendes que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer./ Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona./ Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad".