Siloé presenta "la gira más importante" de su vida en 2027: fechas, ciudades y venta de entradas de los conciertos

Siloé presenta "la gira más importante" de su vida en 2027 | LUCÍA ORTEGA

A falta de conciertos tanto en España como en Europa para cerrar este 2026, Siloé ha presentado su Terrorismo Emocional Deluxe Tour para 2027, una gira por grandes recintos con paradas nacionales e internacionales.

Siloé va un pasito más y plantea un 2027 lleno de ambición sobre el escenario.

El grupo continúa en los escenarios con su Terrorismo emocional tour, que acabará por salas de toda Europa en diciembre de 2026. Pero ahora la banda liderada por Fito apunta alto al anunciar Terrorismo emocional: deluxe tour. "Familia, esta es la gira más importante de nuestra vida. No podríamos haber llegado a este punto sin haber pasado por cientos de festivales y salas. Gracias por vuestro cariño y por creer en nosotros", han compartido en redes sociales.

Pero el anuncio oficial de los nuevos conciertos ha tenido lugar en una presentación junto a medios y fans a la que hemos asistido desde Europa FM. Allí, Fito, Xavi y Jaco han mostrado su ilusión por lo que está por venir.

En 2027 la banda de pop rock actuará en recintos de más dimensiones de lo que acostumbran por toda España, pasando por el Sant Jordi Club de Barcelona y la Plaza de toros de Granada, sin perder de vista esos dos grandes conciertos programados en el Movistar Arena de Madrid en marzo.

Se trata de una gira grande, en la que cabrán muchas más cosas para hacer un show a la altura. "Las puertas de los sitios son las que marcan las cosas que puedes llevar", ha explicado Fito, entusiasmado por poder plasmar el concepto de show que quieren.

"Queremos que sean conciertos que duren más"

Además, tal y como han insistido, esta gira más grande les permite tocar todo lo que quieran: "Queremos que sean conciertos que duren más". De hecho, grupo ha adelantado lo que se verá en esta gira durante la presentación. "Habrá canciones que tocaremos acústicas y algunos temas que llevamos años sin tocar", ha explicado Xavi.

Pero, además, el grupo actuará en Portugal y también al otro lado del charco. De hecho, será en Ciudad de México los días 7 y 8 de diciembre de 2027 cuando Siloé se convierta en telonero de Morat. "Es un marrón para el artista tener teloneros y vamos a adentrarnos en el público de Morat", ha reflexionado Fito.

Cómo comprar las entradas para ver a Siloé en 2027

Desde el día del anuncio, este miércoles 30 de septiembre, se abren las inscripciones early Access. "Si queréis ser los primeros en comprar la entrada y aseguraros de tenerla, podéis apuntaros ya al early access", ha detallado ya el grupo desde su cuenta de Instagram. Los interesados se pueden inscribir desde este enlace.

Las inscripciones para la preventa se podrán hacer hasta el lunes 5 de octubre, día en el que se abre oficialmente.

La venta general de entradas será el miércoles 7 de octubre.

Todas las fechas de Siloé en 2027

Todavía con conciertos pendientes que anunciar, estas son las fechas del Terrorismo Emocional Deluxe Tour: