Siloé: "Siempre quisimos ser la liebre, pero hemos sido la tortuga y cuando lo asumes lo disfrutas"

Siloé y su Terrorismo emocional ya están reconquistando los escenarios.

El proyecto se estrenó el 8 de mayo, aunque los fans de la banda han podido ir escuchando durante los meses previos las canciones que finalmente han sido recopiladas en este disco.

En plena "resaca" agradable tras el lanzamiento del álbum Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos indagan en los temas del disco, su mensaje y sus próximos conciertos en una entrevista para Europa FM, tan solo unas horas antes de anunciar que actuarán ante el Papa León XIV en su visita a Madrid.

Muy contentos por el impacto que está teniendo Terrorismo emocional, los músicos recuerdan cómo fue Santi Balmes (Love Of Lesbian) quien les dio esa idea tan peculiar de nombre: "Escuchando unos temas que le pasó Fito, él dijo que lo que queríamos hacer era hacer llorar a la gente y que eso se llamaba terrorismo emocional".

El poder de las palabras, el objetivo principal del álbum

Precisamente en este álbum, la formación vallisoletana incide en el mensaje del poder que tienen las palabras. "No somos nada pretenciosos ni buscamos absolutamente nada […] Concatenamos esas palabras e intentamos que tengan un sentido al menos para nosotros, y que nos salven, calmen y nos den ánimos primero a nosotros. Lo que haga la gente... Ya no depende de nosotros", reflexionan.

Sanar es el objetivo con el que hacen música, y si le llega así a sus fans se convierte en algo "muy potente".

La decisión de lanzar poco a poco las canciones de Terrorismo emocional y no alimentar en exceso ese hype de cara al estreno del álbum al completo "nace de una inquietud artística". "Cada una tiene una portada y un videoclip diferente por cada canción, y eso no era posible si solo lo hacíamos con dos o con tres", detalla el grupo. La banda ha "apostado por cada single" para que "la gente se pueda sumergir en el universo de Siloé no solo sónicamente, sino también que fuera holístico".

Si de algo no tiene miedo Siloé es de esforzarse, pues este concepto de un universo visual por cada canción ha llevado más de "siete meses de trabajo", pero el grupo no entiende la música sin lo visual. Y los vídeos musicales se han grabado en localizaciones por toda Castilla y León "entre concierto y concierto".

Cabe destacar —como hace todo el público asiduo de festivales— que el grupo es perenne sobre los escenarios, un ritmo que mantienen para poder invertir, precisamente, en sus proyectos. "Es un equilibrio que intentamos subsanar entre semana. Nosotros hablamos de cuáles son nuestros sueños, y estamos en ello", confiesan.

Sus primeros conciertos en el Movistar Arena de Madrid

Al ser un grupo independiente consideran que su esfuerzo "es doble", por lo que el estar siempre en activo es su herramienta para poder crear. Ahora están en pleno Terrorismo emocional tour, principalmente por festivales. "Vivimos mucho en el presente, no estamos pensando en lo que va a pasar en 2027", aseguran, pero ya en marzo del próximo año tienen sus dos primeros conciertos cerrados en el Movistar Arena de Madrid.

"Si no coges el Movistar Arena con tanta antelación, no te dan fecha"

Esos shows van a ser los más grandes hasta la fecha, donde podrán desarrollar su concepto artístico dividido en "tres actos" en su máxima expresión. Y sobre anunciar conciertos tan importantes con tanta antelación, Siloé manda un mensaje: "La gente se cabrea porque no conoce lo que sucede detrás. Los Movistar Arena, si no los coges con tanta antelación, no te dan fecha. Nos lo dieron para 2027 y tuvimos la suerte de colocarlos en viernes y sábado".

La banda asegura que "habrá muchas sorpresas" que irán revelando tras el verano. "Gracias a anunciarlo con tanta antelación podemos invertir parte de ese dinero en hacer un mejor show", confiesa el grupo.

A diferencia de la tendencia actual de anunciar conciertos tan multitudinarios con apenas unos años de carrera, Siloé llegará al gran pabellón madrileño tras 10 años de trayectoria: "Nosotros siempre quisimos ser la liebre, pero hemos sido la tortuga, y cuando lo asumes hasta lo disfrutas, porque podemos ir despacio, pero no podemos fallar ningún día, y esa es nuestra filosofía".

Creen que la clave está en ir "construyendo poco a poco", pero cada "grupo o artista es un mundo diferente".

De intentar romper el tabú de la fe en la música a que se convierta en tendencia

Siloé lleva la fe por bandera en su música, como una parte más de sus letras y sus mensajes. Durante años han tenido que ir dándole la vuelta a ese tabú, pero en los últimos tiempos la religiosidad en la música se ha convertido en tendencia. "Gracias a Dios vivimos en mundos un poquito más libres", comparten.

"Lo chungo es que hubiera una apropiación exclusiva de los signos y que eso estuviera vacío"

"Creo que es algo natural, lo chungo es que hubiera una apropiación exclusiva de los signos y que eso estuviera vacío. Lo que va a pasar es que con el tiempo eso caerá por su propio peso, igual que las cosas que nosotros en Siloé abracemos, pero no tengan fundamento", manifiesta el grupo.

Al grupo les sorprende que la fe se haya convertido en tendencia, pero piensa que "hay una parte de una generación que viene después que busca algo más".

Directos con intensidad y nuevas canciones

Siloé volvió hace unos meses de su gira por Latinoamérica, y lo que más destacan de su público al otro lado del charco es la intensidad: "Los españoles somos aficionados de la intensidad comparado con Latinoamérica". "Hay una parte de la cultura que hay dentro de ellos en la que se ha construido esto", reflexionan sobre ese fervor por la música en directo en países como Argentina.

Ya han presentado la mayoría de sus canciones de Terrorismo emocional en directo, pero creen que con el tiempo hay varios temas que brillarán más: "A nivel más sentimental Si te pones de mi parte está llegando a un lugar muy fuerte […] Y Terrorismo emocional, la canción que da título al álbum va a ser uno de los mejores temas".