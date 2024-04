Las similitudes entre Dua Lipa en 'Radical Optimism' y Miley Cyrus en 'Endless Summer Vacation': ¿Plagio o inspiración?

Dua Lipaestá a punto de lazar su tercer álbum de estudio, Radical Optimism, y ya conocemos sus tres sencillos: Houdini, Training Season y Illusion.

Tras la publicación de su tercer sencillo, cuyo videoclip se ha grabado en las piscinas olímpicas de Montjuic de Barcelona, se han encontrado varias similitudes entre el nuevo proyecto musical de la británica y Endless Summer Vacation, el último disco de Miley Cyrus.

En el vídeo musical de Lipa la artista se cuelga de un aro sobre el fondo azul del cielo, una imagen muy parecida a la portada del álbum de la intérprete de Flowers.

Podría parecer una copia al artista, pero nada más lejos de la realidad: la cantante se ha inspirado en una escena de la película Million Dollar Mermaid, en la que la actriz Esther Williams interpretó a la nadadora Annette Kelleeman, y cuenta con una escena muy parecida a la del videoclip.

La intérprete de Physical es una gran fan del cine —y sabemos que uno de sus cineastas favoritos es el español Pedro Almodóvar— por eso no es de extrañar que su cultura cinematográfica haya cogido la inspiración del filme de la nadadora y haya querido hacer un guiño a su pasión a través de esta película.

Además, un usuario de X ha hecho un hilo recopilatorio de las similitudes entre Dua y Miley en imágenes promocionales de sus anteriores sencillos como Used To Be Young o Training Season.

El perfil ha intentado destacar lo parecidos que son algunos planos del videoclip de River y Illusion, señalando que la británica estaría tratando de imitar a la estadounidense, pero podría tratarse de una simple casualidad, uso de los mismos recursos o una muestra de admiración a la artista.

Un usuario de X compara las similitudes entre Miley Cyrus y Dua Lipa

Lipa también ha utilizado la expresión "gafas de color de rosa", expresión que también da nombre a una de las canciones de Endless Summer Vacation, aunque todo apunta a que es pura coincidencia.

De besarse a ignorarse mutuamente

En 2020, Miley Cyrus y Dua Lipa lanzaron su primera y única colaboración juntas, Prisioner, una canción con sensual videoclip en el que se podía palpar la química entre las cantantes, que no dudaron en paliarla con besos y mucho contacto físico. Esta colaboración formó parte de séptimo álbum de estudio, Plastic Hearts.

Este videoclip, sumado a las indirectas de Cyrus preguntando a Lipa por redes sociales si aún seguía con su novio, comenzaron a avivar los rumores de un posible affair, o al menos un interés por parte de la exchica Disney de ser algo más que amigas.

Miley afirmó en varias entrevistas que no tuvieron sexo porque Dua, desafortunadamente, tenían novio, y que iban a dejarlo para casarse con ella.

El problema entre ambas surgió cuando Dua Lipa decidió reeditar su disco Future Nostalgia, e incluyó su colaboración con Miley.

La edición deluxe se publicó tres meses después del lanzamiento de Plastic Heart y desde ese momento, fue la "versión" de Lipa la que acaparó la mayoría de las reproducciones de Prisioner.

Aunque ambas artistas tienen derechos de autor sobre la citada canción, la licencia completa está limitada a la compañía discográfica que la grabó originalmente. En ese caso, Warner (partnetship de Dua) tiene derechos limitados sobre el track 14 de Future Nostalgia (Moonlight Edition) y puede utilizarla, pero en realidad la licencia exclusiva de Prisioner pertenece a RCA Records, el sello con el que Cyrus grabó Plastic Hearts.

Este podría ser el motivo principal de su distanciamiento, que explicaría por qué en el evento Front Row de Versace en 2023, las artistas se ignoraron abiertamente pese a estar sentadas a una persona de distancia: ni se miraron, ni se saludaron, ni nada de nada.

¡Una lástima que esta amistad no funcionase!