Sombr adelanta el videoclip de 'My Body Isn't Ready', con la actriz Inde Navarrette ('Obsession') como la protagonista
Sombr lanza un nuevo single de lo que parece que acabará en álbum, y no llega solo: My Body Isn't Ready se estrena este 25 de junio junto a un videoclip protagonizado por la actriz de moda Inde Navarrette.
El nuevo lanzamiento de Sombr, My Body Isn’t Ready está a la vuelta de la esquina. Y es que el 25 de junio llega este tema que se perfila como un nuevo single para un posible futuro proyecto, después de Homewrecker y Potential.
El tema ya parte como uno de los más introspectivos hasta la fecha, tanto por su título como por el universo emocional que parece construir a su alrededor. Todo ello como conclusión de las promos que está haciendo el propio artista, en las que se escuchan adelantos de la canción.
Y precisamente ha sido el propio Sombr quien ha desvelado que el single llegará junto a un videoclip, nada menos que protagonizado por la actriz Inde Navarrette.
La intérprete está de actualidad por la película thriller Obsession, pero además es conocida por interpretar a Sarah Cushing en la serie Superman & Lois. Y en ese adelanto revelador aparecen ambos espalda con espalda mientras suenan los versos de My Body Isn’t Ready y ellos hacen lypsinc. Todo ello en lo que parece una colina de una ciudad y con los focos de un rodaje iluminándolos.
No es la primera vez que Sombr cuenta con rostros reconocidos en sus videoclips: ya lo ha hecho con artistas como Addison Rae, que apareció en el vídeo musical de 12 to 12.