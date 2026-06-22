Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': Lluvia Rojo, Unax Ugalde, Soraya Arnelas y Luis Larrodera

El ‘parto’ de Michelle Calvó en La Pista: ¡con lo fácil que Roberto Leal le pone la canción! |

Pasapalabra renueva prueba final y a su plantel de famosos. Como cada tres programas, el plató del concurso dirigido por Roberto Leal se llena de reconocidos rostros que acompañan a los concursantes desde el equipo azul y el equipo naranja.

¡Pasapalabra se prepara a lo grande para afrontar el calor! El plató del concurso más famoso de la televisión vuelve a renovar a sus famosos, y esta vez llegan directos del mundo de la música, la actuación y la comunicación.

Como es habitual, dos de ellos acompañarán desde el equipo naranja, mientras los otros dos lo harán desde el equipo azul. E intentarán superar cada una de las pruebas hasta llegar a 'AlaZ'. ¡Te contamos quiénes son!

Lluvia Rojo

Esta actriz, cantante y compositora es reconocida principalmente por su faceta como intérprete, destacando series como Cuéntame cómo pasó y A las once en casa, pero también ha sido asidua del teatro.

Lluvia Rojo en 2025. | GTRES

Unax Ugalde

Este actor de cine, teatro y televisión se dio a conocer a finales de los años noventa gracias a series como Periodistas, El Grupo y A las once en casa, y posteriormente consolidó su carrera en el cine con películas como Héctor, por la que fue nominado al Premio Goya. Además de su trabajo en cine, ha seguido muy presente en la televisión española con series como La Valla y Amar es para siempre.

Unax Ugalde en el South International Series Festiva | Getty Images

Soraya Arnelas

Esta cantante alcanzó la fama en 2005 al convertirse en finalista de la cuarta edición de Operación Triunfo, y desde entonces ha desarrollado una carrera en el pop y la música dance, con éxitos como Corazón de fuego, Mi mundo sin ti y La noche es para mí. En 2009 representó a España en el Festival de Eurovisión 2009 con esa última canción, consolidando su proyección internacional.

Soraya Arnelas | GTRES

Luis Larrodera

Este presentador, humorista, actor y guionista comenzó su carrera muy joven en la radio y alcanzó gran popularidad a nivel nacional al ponerse al frente de la nueva etapa del mítico concurso Un, dos, tres... a leer esta vez. Desde entonces ha desarrollado una trayectoria muy versátil en televisión, radio, teatro y espectáculos. Además de su faceta como comunicador, ha trabajado como actor, director y creador audiovisual.