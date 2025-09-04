Conoce a sombr, la joven promesa de la música: un hit mundial y su nominación a los MTV VMAs

Con apenas 20 años, sombr se ha convertido en uno de los artistas emergentes más prometedores del panorama musical internacional. Tanto es así que su fama le ha valido dos nominaciones a los MTV VMAs, e incluso se ha confirmado como uno de los artistas que actúen en la gala del domingo 7 de septiembre. Su estilo indie-pop repleto de melancolía y oscuridad ha enamorado a cientos de personas en todo el mundo, principalmente a través de su éxito back to be friends.

Este tema se encuentra recogido dentro de su álbumI Barely Know Her, que estrenó el 22 de agosto y está recibiendo muy buenas críticas por parte de expertos y fans. Anteriormente, el artista había publicado varios sencillos y algún EP, pero su carrera apenas acaba de comenzar, siendo sus inicios en la música en 2021.

Sin embargo, su salida del anonimato no comenzó hasta 2022 con la canción Caroline, que produjo y lanzó de forma independiente con 16 años. En apenas muy poco tiempo, el tema se volvió viral, teniendo hoy millones de escuchas en plataformas y abriéndole las puertas en la industria.

Su relación con la música

Shane Michael Boose, conocido artísticamente como sombr, estudió canto en la Fiorello H. LaGuardia High School, una escuela secundaria especializada en artes visuales y escénicas, pero abandonó sus estudios en el penúltimo año. Este hecho coincidió con el lanzamiento de Caroline en 2022 —y su posterior éxito—, por lo que quizás quiso enfocarse únicamente en componer sus letras.

Según contó el artista en una entrevista, crear música es una forma de "navegar entre las complejidades de las relaciones y el amor". Para él, su arte es una "forma de conectar con la gente", algo por lo que se siente "muy agradecido".

Su nombre artístico surge de la unión de sus iniciales (SMB) y porque la palabra sombra reflejaba mucho su estado emocional cuando estaba eligiéndolo.

¿Perderá su esencia?

En sus canciones, están presentes algunas notas del torch pop, un estilo musical que se caracteriza por sonidos melódicos y letras que exploran temas de amor perdido, desilusión y anhelo. Por tanto, son canciones introspectivas, desgarradoras y cargadas de sentimiento, y en las que se crea una atmósfera íntima y emocional. En ellas, el intérprete alza la antorcha de ese amor imposible que se ha marchado y nunca regresará, siendo un ejemplo de i don’t know you anymore.

Sus letras suelen centrarse en sentimientos muy concretos como la nostalgia, en do i ever cross your mind; la vulnerabilidad, en weak o el miedo a la soledad, en willow. Pero parece que sombr no ha querido estancarse en un estilo tan puramente melancólico y poco a poco ha ido añadiendo sonidos de guitarras eléctricas, baterías y armonías vocales.

Esta progresiva expansión de los sonidos puede estar influenciada por su entrada de lleno en la industria musical, por lo que quizás corra el riesgo de perder su toque característico si se deja de llevar demasiado por otras voces y abandona ese instinto que ha tenido desde el principio para hacer temas con alma propia.

Su primera gira

El artista sombr inició su gira The Late Nights & Young Romance Tour el mes de mayo de 2025 por algunas ciudades de Norteamérica y Europa y terminará en marzo de 2026. Entre los destinos se encuentra Madrid, donde ha anunciado concierto el 24 de febrero en La Riviera; y Barcelona, con un show el 25 de febrero en la sala Razzmatazz.

Al principio, la gira contaba con muy pocos destinos, pero poco a poco ha ido ampliándola y ha llegado a conseguir sold outen varios de ellos. Además, sus próximos conciertos serán una forma de promocionar su nuevo disco I Barely Know Her.