Dani Fernández y Bad Gyal, entre los artistas que actuarán en la gala de los Premios Goya 2026

La música también es protagonista de la noche de los Premios Goya y cada año se suman a la fiesta del cine numerosos artistas para reinterpretar bandas sonoras de películas, emocionar durante el In Memoriam y recordar a las grandes figuras del cine o rendir homenaje al Goya de Honor.

Así, en 2019 Rosalía cantó Me quedo contigo, la canción de Los Chunguitos de la película Deprisa, deprisa de Carlos Saura; un año después Amaia rindió homenaje a Pepa Flores, Goya de Honor 2020, al cantar Canción de Marisol; y en 2025, Salvador Sobral y la nominada Silvia Pérez Cruz unieron sus voces para interpretar Procuro olvidarte durante el In Memoriam.

También en 2025 la cantante Rigoberta Bandini, Goya a Mejor canción original en 2024 por Te estoy amando locamente, homenajeó al Massiel versionando su tema El Amor. La artista recibió nuemrosos aplausos por su interpretación y un año después vuelve a la fiesta del cine como presentadora junto a Luis Tosar y también artista invitada.

La cantante catalana es una de las intérpretes que actuará durante la ceremonia, como ha confirmado la Academia de Cine, que ha hecho pública al fin la lista de artistas de los Goya 2026 entre los destacan nombres como Dani Fernández, Bad Gyal y Ana Mena.

En total ocho artistas se darán cita sobre el escenario del Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB), escenario de la 40ª edición de los Premios Goya.

Belén Aguilera

Bad Gyal

Dani Fernández

La Casa Azul

Ana Mena

Alba Molina

Rigoberta Bandini

Ángeles Toledano

