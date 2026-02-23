Dani Fernández y Bad Gyal, entre los artistas que actuarán en la gala de los Premios Goya 2026
La Academia de Cine ha confirmado los artistas que actuarán en la gala de los Premios Goya 2026, entre los que destacan Dani Fernández, Bad Gyal y Ana Mena. También Rigoberta Bandini, presentadora junto a Luis Tosar, actuará durante la ceremonia. Consulta a continuación la lista completa de artistas que actuarán en la gala del sábado 28 de febrero.
¿Cuál es tu canción favorita de las nominadas a los Premios Goya 2026? Vota
La música también es protagonista de la noche de los Premios Goya y cada año se suman a la fiesta del cine numerosos artistas para reinterpretar bandas sonoras de películas, emocionar durante el In Memoriam y recordar a las grandes figuras del cine o rendir homenaje al Goya de Honor.
Así, en 2019 Rosalía cantó Me quedo contigo, la canción de Los Chunguitos de la película Deprisa, deprisa de Carlos Saura; un año después Amaia rindió homenaje a Pepa Flores, Goya de Honor 2020, al cantar Canción de Marisol; y en 2025, Salvador Sobral y la nominada Silvia Pérez Cruz unieron sus voces para interpretar Procuro olvidarte durante el In Memoriam.
También en 2025 la cantante Rigoberta Bandini, Goya a Mejor canción original en 2024 por Te estoy amando locamente, homenajeó al Massiel versionando su tema El Amor. La artista recibió nuemrosos aplausos por su interpretación y un año después vuelve a la fiesta del cine como presentadora junto a Luis Tosar y también artista invitada.
La cantante catalana es una de las intérpretes que actuará durante la ceremonia, como ha confirmado la Academia de Cine, que ha hecho pública al fin la lista de artistas de los Goya 2026 entre los destacan nombres como Dani Fernández, Bad Gyal y Ana Mena.
En total ocho artistas se darán cita sobre el escenario del Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB), escenario de la 40ª edición de los Premios Goya.
- Belén Aguilera
- Bad Gyal
- Dani Fernández
- La Casa Azul
- Ana Mena
- Alba Molina
- Rigoberta Bandini
- Ángeles Toledano
