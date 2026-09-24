sombr se revuelve contra las acusaciones de 'nepo baby' a los artistas

Desde hace algunos años, algunos artistas han comenzado a recibir la etiqueta de nepo babys por el hecho de tener progenitores que, de algún modo, forman parte de la industria del espectáculo. Un hecho por el que muchos acusan a estas estrellas incipientes de haber disfrutado de un camino hacia el éxito más fácil, asistido por los contactos de sus padres.

Tal es el caso de cantantes como Gracie Abrams, cuyo padre J.J. Abrams es un conocido director de cine y televisión y su madre, Katie McGrath, es ejecutiva de relaciones públicas y productora; el cantante Moses Martin, hijo de la actriz Gwyneth Paltrow y el cantante de Coldplay Chris Martin; o incluso Miley Cyrus tuvo que lidiar con estos comentarios al ser hija de Billy Ray Cyrus, un exitoso cantante de country, y sus hermanas, cuyo éxito es atribuido por parte del público a su parentesco.

El cantante sombr, responsable de hits como back to friends o undressed, también ha tenido que lidiar con este prejuicio desde que comenzó a despuntar en la industria musical y ha salido al paso de las conjeturas durante su última entrevista con la revista Elle.

"Cada vez que veo a un artista triunfar, pienso: Vale, este artista es genial. Me encanta. Tiene muchísimo talento. Tres meses después, resulta que es un hijo de famosos", ha explicado el artista. "Siempre respetaré a mi padre y a mi madre. Estoy muy orgulloso de ellos, porque dedicar la vida a algo así es increíble e importante. Pensar que eso podría ayudarme a conseguir un contrato discográfico o a convertirme en un gran artista porque mi padre dedica su vida a la lucha contra el SIDA es simplemente increíble".

Su padre, Andy Boose, fue músico durante años y actualmente es un reconocido organizador de eventos dentro de la escena neoyorquina presidiendo AAB Productions, una empresa que ha organizado cenas benéficas para amFAR (The Foundation for AIDS Research) durante una década, llegando a ser director de eventos especiales tal y como indicó a The World's Best Events en una entrevista de 2018.

Una actividad que le ha permitido trabajar en proyectos en la Fundación Elton John contra el SIDA, la Fundación Leonardo DiCaprio, Raising Malawi de Madonna y otras organizaciones, mientras que su madre, Bennah Serfaty, trabaja en la organización sin ánimo de lucro como directora sénior de relaciones públicas.

De hecho, el empresario recordó cómo había conseguido que Ricky Martin formase parte de la Gala de Verano de UNICEF de 2018. "Es embajador de UNICEF, así que esta causa le toca muy de cerca. De hecho, conozco a su publicista desde hace muchos años", explicó sobre su vínculo con el puertorriqueño. "Tenemos muchas relaciones porque llevamos tiempo trabajando en esto y constantemente creamos nuevos vínculos para conectar a actores, músicos y la élite de la moda con nuevas causas".

Un lazos que, para el autor, no están relacionados con su exposición musical, atribuyendo su crecimiento al éxito que tuvo el lanzamiento de su canción Caroline en TikTok en el año 2022 y su posterior firma con Warner Records. De hecho, durante la entrevista de sombr en Elle, indica que en el momento de firmar con una discográfica, ningún padre puede hacer que la música de un artista sea un éxito.