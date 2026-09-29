Sonorama Goes to Ibiza '26 anuncia a Anni B Sweet y comparte los horarios de los conciertos
Novedades en el cartel de Sonorama Goes to Ibiza '26. Tras la incorporación de la banda Statuas d Sal, la cantante Anni B Sweet se suma ahora a la cita que se celebra este fin de semana en Cala de Bou. Los dos artistas llegan tras la reciente cancelación de Ginebras. Apuntan qué día actúan y en qué horario.
Sonorama Goes to Ibiza '26 ya está aquí y trae novedades. Tras la reciente cancelación de Ginebras, la organización del festival ha anunciado dos nuevas incorporaciones a su line up.
Hace unos días confirmaban al grupo Statuas d Sal y ahora han sumado a Anni B Sweet, que llega a la cita en formato acústico solo unos días antes del lanzamiento de su disco Alegrías (16 de octubre).
La banda de Ibiza y la cantante malagueña actúan el sábado 3 de octubre, segundo día de festival para el que todavía hay entradas disponibles, y coincidirán con los artistas Anabel Lee, Peter Colours, Tu Otra Bonita y Marlena, también confirmados para ese día en Venice Bay. Antes se podrá disfrutar de Bouza vs Dylan en en Cinerama, en el Hotel Grand Paradiso.
El viernes 2 de octubre será la ocasión de disfrutar de la música de Kitai, Modelo, Éxtasis, Tenda, Comandante Twin y Oslo Ovnies en una jornada gratuita en Auditori Caló de s’Oli.
Los horarios de Sonorama Goes to Ibiza '26
Todo esta listo para la gran cita y ya podemos organizar nuestras agendas para no perdernos nada. El festival también ha compartido los horarios para el viernes 2 y el sábado 3. ¡Toma nota!
Viernes, 2 de octubre - Auditorio Caló de S'oli
- 18:00 - Kitai
- 19:00 - Modelo
- 20:00 - Éxtasis
- 21:00 - Tenda
- 22:00 - Comandante Twin
- 23:00 - Oslos Ovnies
Sábado, 3 de octubre - Cinerama - Hotel Grand Paradiso
- 13:00 - Bouza vs Dylan
Sábado, 3 de octubre - Escenario Venice Bay
- 16:45 - Apertura de puertas
- 17:00 - Anabel Lee
- 18:05 - Peter Colours
- 19:15 - Anni B Sweet (acústico)
- 20:30 - Statuas D Sal
- 21:45 - Tu otra bonita
- 23:00 - Marlena