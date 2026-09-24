El Sonorama Ibiza anuncia a Estatuas de sal tras la cancelación de Ginebras en su cartel

El festival Sonorama Ribera Goes to Ibiza, programado para los días 2 y 3 de octubre en la Cala de Bou, dio la mala noticia a sus asistentes que Ginebras finalmente no formaría parte de la edición de 2026.

"Lamentamos comunicar que Ginebras no podrán actuar en Sonorama Ibiza 2026 por causas ajenas a la organización", explicó el comunicado oficial de festival, añadiendo que "desde Sonorama Ibiza queremos enviar todo nuestro apoyo y cariño a la banda en este momento y desearles una pronta recuperación. Ginebras forman parte de la familia Sonorama y esperamos volver a compartir escenario con ellas muy pronto".

Además, explicó que la organización estaba "trabajando para incorporar próximamente nuevas sorpresas al cartel". Y finalmente han anunciado al nuevo artista de esta edición: se suma al line up Estatuas de sal.

"Estatuas de sal son parte de la historia musical de Ibiza. De sus canciones, de sus noches y de varias generaciones que han crecido con su música. Por eso contar con ellos en Sonorama Ibiza es algo especial. Porque queremos que esta experiencia también hable de la isla, de lo que ha sido y de todo lo que todavía tiene por sonar", han desvelado desde el festival.

Además, Sonorama Ibiza ha asegurado que se trata solo de la primera de las dos sorpresas de este 2026.