Supersubmarina anuncia el lanzamiento de 'Algo que sirva como luz', el libro en que cuenta su historia

"Nos lo debíamos. Os lo debíamos". Apunta Supersubmarina en el comentario publicado en sus redes sociales para anunciar el lanzamiento de su libro Algo que sirva como luz.

La banda de Baeza convocó a todos su seguidores este miércoles 24 de a enero a las 08:30 horas con la intención de hablar por primera vez tras el terrible accidente de tráfico que los apartó de los escenarios en agosto de 2016 —"llevamos mucho tiempo callados"— y explicar a sus fans "el porqué de este silencio".

"Supuso un shock tan tremendo para nosotros que nos vimos muy indefensos ante la posibilidad de poder dar una explicación de lo que verdaderamente nos estaba sucediendo sin infligirnos un daño aún más grande del que ya estábamos sufriendo", apunta la banda que, junto amigos y familiares, decidió cerrar filas para protegerse y centrarse en su recuperación para, "quizá, algún día volver a recuperar [sus] vidas".

"Se complicó bastante más de lo que habríamos imaginado"

"Y nos gustaría hacer hincapié en ese quizá porque, creednos, todo se complicó bastante más de lo que nos habríamos imaginado", señalan los de Baeza, que con el paso del tiempo se fueron distanciando con ese mismo objetivo. La recuperación.

Todo cambió en 2022 cuando conocieron al periodista Fernando Navarro, quien sin saberlo se convirtió en catalizador de las emociones de la Chino, Juanca, Pope y Jaime —los cuatro miembros de Supersubmarina— y puso en marcha "una terapia que ha durado dos años". El resultado de esa terapia es el libro Algo que sirve como luz, que llega a las librerías el próximo 4 de abril.

"Por primera vez contamos nuestra verdadera historia y donde seguramente podáis encontrar las respuestas a muchas de las preguntas que nos habéis hecho desde que sucedió todo", termina el comentario.

El comunicado completo de Supersubmarina

Algo que sirva como luz

El accidente que tuvimos el 14 de agosto de 2016 supuso un shock tan tremendo para nosotros que nos vimos muy indefensos ante la posibilidad de poder dar una explicación de lo que verdaderamente nos estaba sucediendo sin infligirnos un daño aún más grande del que ya estábamos sufriendo. Ante esta tesitura tanto nuestros familiares y amigos, como nosotros, decidimos cerrar filas para protegernos. Pensábamos (y pensamos) que esa decisión fue la mejor que pudimos tomar para centrarnos en nuestras recuperaciones y, quizá, algún día volver a recuperar nuestras vidas. Y nos gustaría hacer hincapié en ese “quizá” porque, creednos, todo se complicó bastante más de lo que nos habríamos imaginado.

Aunque la banda en ningún momento dejó de mantener el contacto, ya que todos somos amigos de siempre y vivimos en Baeza, poco a poco nos fuimos distanciando con el objetivo de intentar, cada uno a su manera, retomar lo que hoy se conoce como una “nueva normalidad”. Nuestra particular “nueva normalidad”.

Así, fueron pasando los meses y los años, y fue en 2022 cuando conocimos a Fernando Navarro y sucedió algo que ninguno de nosotros se esperaba. Como si de una terapia de grupo se tratara, lo que en principio iba a ser uno de tantos encuentros más, se convirtió en la llave que abriría para siempre la Caja de Pandora de Supersubmarina. Nuestras mentes empezaron a abrirse. Nuestros miedos, nuestras inseguridades; todo lo que habíamos estado guardándonos los unos a los otros durante todo ese tiempo empezó a liberarse de la forma más orgánica posible. Sin ser consciente de ello, Fernando había hecho de catalizador de todas nuestras emociones y Supersubmarina, no Jose, ni Juanca, ni Pope, ni Jaime, Supersubmarina, por primera vez en mucho tiempo comenzaba una terapia que ha durado dos años. Y el resultado de esa terapia es este libro que próximamente podréis tener en vuestras manos, donde por primera vez contamos nuestra verdadera historia y donde seguramente podáis encontrar las respuestas a muchas de las preguntas que nos habéis hecho desde que sucedió todo.

Nos lo debíamos. Os lo debíamos.

Pd. Os agradecemos infinitamente vuestras reacciones de ayer. No os hacéis a la idea de lo abrumados que nos encontramos en este momento tan especial. Tenemos tantas ganas como vosotros y vosotras de retomar la actividad musical y ojalá esta terapia hecha libro suponga para Supersubmarina un nuevo punto de partida y nos ayude a alcanzar este objetivo más pronto que tarde.

¡SEGUIMOS!

El accidente de tráfico y sus consecuencias

El 14 de agosto de 2016 Chino, Pope, Jaime y Juanca regresaban de tocar en el Medusa Sunbeach Festival de Cullera (Valencia) cuando un terrible choque frontal en un accidente de tráfico llevó los cuatro al hospital con pronóstico grave. El siniestro tuvo terribles consecuencias para algunos de ellos lo que les obligó a aparcar su carrera artística y centrarse en su recuperación. Eso es lo que han estado haciendo estos casi ocho años.

Algunos han rehecho su vida dentro de la música, sorteando y superando las terribles secuelas del impacto. Pope y Juanca fueron los primeros en poder hacerlo, seguidos de Jaime que el viernes 19 de enero anunció su regreso a la música como integrante del grupo Melifluo, de su compañero Juanca.

El guitarrista ha tenido que esperar y trabajar mucho antes de que llegase esta fecha, ya que ha tenido que someterse a más de treinta cirugías para recuperarse de las secuelas del accidente. Un reinicio que le llena de alegría, pero le recordaba su pasado junto a sus otros compañeros.

"Por supuesto, no olvido Supersubmarina. Y no es solo que no lo olvide sino que estoy convencido de que antes o después lograremos que ocupe el lugar que verdaderamente merece", escribió en sus redes Jaime.

El peor parado en este accidente fue Jose Marín, más conocido como Chino. El cantante de la banda es el que estuvo más tiempo sedado en el hospital tras el accidente. Desde entonces, el vocalista no ha dejado de batallar y darse impulso para recuperar calidad de vida. En su cuenta de Instagram comparte numerosas fotos de conciertos y encuentros con compañeros de profesión como Iván Ferreiro o Santi Balmes.

El pasado mes de septiembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió en Moncloa a los cuatro amigos de Baeza en un encuentro que les llenó de ilusión y esperanza.

"Nos sentíamos abrumados por la situación, pero disfrutamos del momento y nos acogieron de una manera muy especial. Situaciones como esta nos cargan las pilas para seguir en la lucha", escribió Juanca en sus redes personales.