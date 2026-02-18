Tainy une a Rauw Alejandro y Jhayco en 'ROSITA', su nueva canción

ROSITA, la nueva canción de Tainy, será una colaboración con JHAYCO y Rauw Alejandro.

El artista puertorriqueño, que ya había avanzado que su nuevo tema saldrá el jueves 19 de febrero, ha aprovechado la celebración de Caverna Party en Nueva York para hacer oficial el anuncio.

¡Y no lo ha hecho solo! Junto a él estaban los otros dos artistas puertorriqueños, protagonistas de un famoso beef en 2021 en el que llegó a estar envuelta Rosalía y que ahora parece haber enterrado el hacha de guerra.

Jhayco mencionó a la catalana, entonces novia del cantante de Todo de Ti, en su tema Si Pepe Remix refiriéndose a ella como "la española" y proponiéndole tener sexo en inglés ("Tu española quiere que le hable en english [inglés]. Do you wanna fuck? [¿Quieres follar?]")

Rauw Alejandro le contestó entonces en redes y también en sus canciones, en concreto en Hunter, que llenó de referencias a Jhayco. "Donde nosotros cantamos, nadie te conoce", señala la letra en la que, para no dejar lugar a dudas, se refirió a su tema 911 y a uno de sus discos.

"Si tú eres más duro entonces (Feka). ¿Por qué no dices quien te escribió el verso de 911?", continúa la canción, y añade: "Afrodisíaco, Vice Versa todavía siguen en los charts. Tu disco lo usaron de frisbee, nadie lo ha vuelto a escuchar".

'Bestia', ¿la siguiente canción?

Casi seis años después, parece que los dos artistas parecen haber hecho las paces y se mostraron cómplices durante la presentación, que pudieron ver quienes se engancharon al directo de Tainy en Instagram y en la que se proyectó el videoclip de la nueva canción sobre una pared.

Al final hubo sorpresa. Al terminar el vídeo se ve el texto BESTIA, lo que hace intuir a los seguidores de Tainy que ese será el título de su próximo tema.