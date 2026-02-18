¡Hannah Montana está de vuelta! Miley Cyrus confirma su regreso y anuncia la fecha del especial 20 años

¡Alegría para los fans de Hannah Montana! El 20º aniversario de la serie en la que empezó su carrera Miley Cyrus se celebrará a lo grande con un programa especial que ya tiene fecha de estreno.

Disney + lo ha confirmado al publicar el primer teaser del documental que se estrenará el 24 de marzo de 2026 y que ha republicado en sus redes la actriz y cantante, confirmando que formará parte de este programa.

El vídeo dura escasos 17 segundos en los que se ve llegar un coche con la matrícula HN20 (Hannah Montana 20 años) y del que baja una mujer que calza botas negras de tacón afilado y que se entiende que es Miley Cyrus.

Todo lo que se sabe sobre el especial 20 años de Hannah Montana

Según ha anunciado la plataforma, en la que estará disponible el documental, el especial se grabará con público en el estudio e incluirá una entrevista de Miley Cyrus con Alex Cooper, presentadora del programa de podcastsCall Her Daddy. En la charla, la actriz y cantante repasará los momentos, la música y los recuerdos que marcaron esta época y los espectadores podrán disfrutar de momentos nunca antes vistos.

Además, el especial supondrá una viaje al pasado con la visita de algunos de los sets más memorables de Hannah Montana, incluyendo la sala de estar de la familia Stewart y el legendario armario de Hannah Montana".

"Hannah Montana siempre será parte de mí"

Para Miley Cyrus, Hannah Montana es mucho más que un personaje. "Siempre será parte de mí", dice la intérprete al hablar del alter ego de Miley Stewart. "Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión", señala la cantante de Flowers en el comunicado de Disney.

"El hecho de que siga significando tanto para la gente después de tantos años es algo de lo que estoy muy orgullosa. Este aniversario de Hannah es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años", añade para terminar la cantante que en 2021, con motivo del 15º aniversario de la serie, le dedicó una emotiva carta a su personaje.

La emotiva carta de Miley Cyrus a Hannah Montana

“Hola Hannah,

Ha pasado un tiempo, 15 años para ser exactos. Desde la primera vez que deslicé esos flequillos rubios sobre mi frente en el mejor intento por ocultar mi identidad. Luego se puso una bata de felpa rosa vómito con un HM deslumbrante sobre el corazón. Entonces no lo sabía… ahí es donde vivirías para siempre. No solo en el mío, sino en el de millones de personas en todo el mundo. Aunque se te considera un “alter ego”, en realidad hubo un momento en mi vida en el que tuviste más de mi identidad en tu guantera que yo en mis propias manos.

Tuvimos un intercambio equitativo en el que proporcionaste una cantidad superlativa de fama a cambio del anonimato que podía brindarte. Pero MUCHO ha cambiado desde entonces. Eras como un cohete que me llevó a la luna y que nunca me devolvió al suelo. No podría haberme imaginado cuando me grababa cantando ‘I Love Rock’N Roll’ contra una pared blanca en la cocina de los amigos de mi madre en Nashville, el nombre escrito en letras estilo marquesina en la parte delantera de un primer borrador del guión, haría realidad mis más locos sueños.

Hemos pasado por todo esto juntas, mi amiga. Compartimos muchas novedades. Altas. Bajas. Lágrimas y risas. Perdí a mi Pappy, el padre de mi papá, mientras estaba en el set filmando un episodio temprano de la Temporada 1. Quería aguantar el tiempo suficiente para ver el estreno el 24 de marzo. Pasó el 28 de febrero. Pudo ver el comercial que se emitió durante High School Musical, que según él fue uno de los momentos de mayor orgullo en su vida, pues era un legislador estatal democrática. Mi corazón estaba roto, pero me sentí satisfecha al saber que podía llevar su nombre junto al de mi padre en cada crédito.

Experimenté el enamoramiento por primera vez en esos años. Vergonzosamente comencé mi período con un par de pantalones capris blancos, por supuesto, el día en que se eligió a un ‘chico lindo’ y se le pidió que almorzara conmigo. En cambio, lo pasé en el baño con mi madre sollozando y luchando por encontrar un par de jeans nuevos. Gané muchos amigos durante los 6 años que pasé en el set. Emily Osment, Mitchel Musso y Jason Earles ,se convirtieron en mi familia. Los estaba viendo más que a la mía.

Bueno, además de mi papá, con quien manejaba al trabajo todos los días hasta que mi mamá me dejó comprar un Prius, que entonces solo tenía 15 años con un permiso, así que mi copiloto era mi abuela ‘Mammie’, quien dirigía mi club de fans MileyWorld en el vestidor-cocina que compartí con mi papá hasta nuestro último día en 2011. Uno que nunca olvidaré.

Fue agridulce saber que te dejaría (un pedazo ENORME de mí) atrás en el escenario 9. Que es donde digo que crecí, cuando me preguntan. Fue mi hogar. El episodio final se tituló apropiadamente ‘Wherever I Go’ después de una canción final de la propia sensación del pop adolescente. Tú. ¿Yo? Hannah Montana. El primer verso canta ‘Todo está a punto de cambiar, un capítulo termina pero las historias apenas comienzan. Una página está pasando para todos’. Y se cierra con un estribillo altísimo que dice ‘podríamos estar separados, pero espero que siempre sepas que estarás conmigo donde sea que vaya’.

Hannah, espero que me escuches y creas que esas palabras son verdaderas. Tienes todo mi amor y mi mayor gratitud. Respirarte la vida durante esos 6 años fue un honor. Estoy en deuda no solo contigo, Ana, sino con todos los que creyeron en mí desde el principio. Todos ustedes tienen mi lealtad y mi más profundo agradecimiento hasta el final. Con toda sinceridad les digo ¡GRACIAS! Para todo el equipo de Disney, todos los demás miembros del elenco, invitados especiales, equipo, agentes y gerentes, ESPECIALMENTE a mi mamá que me llevó a cada lección y audición, incluso cuando fue necesario salir de la ciudad o hacer una mudanza a campo traviesa con mis hermanos que sufrieron tan desinteresadamente. No pasa un día que no olvide de dónde vengo. Un edificio en Burbank, California con una sala llena de gente con el poder de cumplir mi destino. Y eso fue lo que hicieron. Ellos me dieron a ti. El mejor regalo que una chica puede pedir. Te amo Hannah Montana.

Siempre, Miley”.