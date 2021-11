C. Tangana y La Húngara: el mensaje privado con el que nació su relación

Cuando C. Tangana puso los cimientos de El Madrileño, uno de los grandes discos en español que nos ha dejado 2021, se inspiró en la "música de banquito" como él mismo le llama. Aquella música que escuchaba cuando era adolescente y que fue dando a conocer en una playlist en la que mostraba sus referentes: Estopa, Fondo Flamenco, Andy y Lucas, Los Chunguitos y por supuesto, La Húngara.

Una de estas canciones que se estaban gestando era Tú me dejaste de querer, la que ha sido uno de los grandes éxitos de El Madrileño. Y Pucho tenía muy claro que la única persona que podía darle al tema lo que la esencia que él quería era La Húngara.

Instagram, la primera toma de contacto

Dicho y hecho. Antón le escribió un mensaje privado a Sonia Priego, nombre real de la artista, diciéndole que le encantaría hacer una canción con ella. Sonia, que ya seguía a C. Tangana y le tenía una gran admiración, no daba crédito a lo que acaba de leer.

"Lo primero que hice fue llamar a mi sobrino Javi, que es super fan de él, y le dije 'niño. llega pa la casa que me ha escrito el Tangana", explicó muy divertida durante su entrevista en yu, No te pierdas nada. La artista confesó que su sobrino no le creyó al principio, pensando que era cualquier persona haciéndose pasar por él, pero cuando vio el mensaje desde la cuenta verificada ambos se quedaron de piedra. "Yo escribía, borraba, volvía a escribir... ¡No sabía que ponerle! Él me puso 'Hola soy C. Tangana y me encantaría hacer una colaboración contigo' yo dije '¿Perdona?' y le dije '¿qué pasa cariño mío? Pues yo por mí encantada' y le pasé mi teléfono", añadió.

Una vez ya en el estudio, La Húngara quiso saber que, con la cantidad de artistas que hay, la escogió a ella para esta canción. "Me dijo 'este tema estaba hecho para ti. Este tema sólo lo podía hacer La Húngara, porque quiero que suene a mi adolescencia, a aquellos tiempos... Y eso solo me lo puedes dar tú", concluyó.

El inicio de una gran amistad

Desde el lanzamiento de Tú me dejaste de querer, C. Tangana ha contado con la artista sevillana para los momentos más importantes de su carrera. En su espectacular concierto para Tiny Desk, donde recrearon una auténtica sobremesa española, La Húngara aparecía en la mesa junto a familiares del madrileño y de Antonio Carmona para interpretar el tema.

Lo mismo ha ocurrido recientemente en los Latin Grammy, donde Pucho ha presidido la mesa con Carmona a su derecha y La Húngara a su izquierda, rodeado de otros artistas cantando y tocando palmas entre los que se encontraban Jorge Drexler, Nathy Peluso o Israel Fernández.

El impulso de La Húngara al gran público

No se puede decir precisamente que La Húngara sea una artista novel. A sus 41 años, esta sevillana lleva 20 años dedicándose a la música. Sin embargo, su "flamenquito" como ella le llama, era para un público más concreto, y no llegaba al público mainstream.

"Hasta eso, yo jugaba en otra liga. Gracias a esa canción y a él he llegado a públicos que no me conocían y a países que no sabían de mí. He sonado en sitios donde mi música no encajaba", reveló en una entrevista para EFE.