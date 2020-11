C. Tangana presenta su 'rumbachata' junto a La Húngara y Niño de Elche en 'Tú me dejaste de querer'

ESTRENO MUSICAL

C. Tangana llevaba días alimentando el hype con 'Tú me dejaste de querer', canción que el define como "la más importante de su carrera". Y no es para menos. De la mano de La Húngara y Niño de Elche, el madrileño presenta esta 'rumbachata' que ya se ha colocado número 1 en tendencias de Youtube.