La Húngara cuenta todos los detalles de cómo surgió su colaboración con C. Tangana

La Húngara está preparando ya su nuevo álbum y para ir abriendo boca, la cantante acaba de estrenar Locamente, un tema cuyo videoclip se grabó en el pueblo de la artista, Écija, lo que se conoce como "la sartén de Andalucía" por el calor que hace en verano.

"Estamos grabando el nuevo álbum con mucha ilusión, recibiendo temas de muchos autores y pensando en colaboraciones", adelanta la artista. "Yo y mi productor somos los que lo seleccionamos, el autor me lo manda con los arreglos", explica la cantante, que trabaja con Francisco Carmona desde sus inicios.

"Lo que ha cambiado en la música estos 20 años es la manera de trabajar", explica Sonia Priego, que tiene un buen puñado de años de trabajo a sus espaldas. "Mi primer tema, Yo soy Canastera, salió en cassette, y de ahí no hicimos ningún videoclip, ahora cada single necesita un videoclip", dice la cantante, que se alegra mucho cuando los jóvenes la paran por la calle y le dicen que la llevan escuchando toda la vida.

"Cuando conocí a C. Tangana me dijo que mi música le recordaba a su adolescencia, y eso es muy grande", recuerda la cantante, que ha colaborado con Tangana en el éxito Tú Me Dejaste de Querer. "De todo lo malo que tuvo la pandemia lo más bonito fue cuando salió el tema, que fue un pelotazo. Cuando lo escuché se lo dije, es un temazo, el sonido se te mete y no te sale. Además él es buena gente y muy profesional", recuerda.

La historia de cómo surgió su colaboración es, según ella, para escribirla. Las redes sociales fueron claves para que la unión se hiciese realidad. "Se puso en contacto a través de Instagram, yo que era fan de él número 1, vi el mensaje y lo primero que hice fue avisar a mi primo Javi, que es muy fan", explica La Húngara, que supo que era él de verdad gracias al icono azul de verificación. "Escribía y borraba todo el rato, no sabía qué ponerle", confiesa, entusiasmada, contando que aquello fue como un sueño.

"Este tema está hecho para la Húngara, el sonido de mi adolescencia solo lo puedes hacer tú". Esas fueron las palabras que le dijo Puchito poco antes de rodar el videoclip, porque La Húngara todavía no se creía que hubiese pensado en ella cuando Tangana venía de trabajar con Becky G y un montón de internacionales.

La cantante estrena dentro de poco un tema como Nacha la Macha, una de las pregoneras del Orgullo de este año. "Es una pedazo de artista", dice la cantante, que tiene cerrados ya varios conciertos para el verano después de una época difícil. "Había ganas de coger la maleta y subirse al escenario, que es mi vida".

Puedes ver a La Húngara en el minuto 24:

Recuerda yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.