Taylor Swift anuncia por sorpresa 'Patient Zero, su nuevo single

Taylor Swift en la ceremonia del Salón de la Fama de los Compositores de 2026 | John Nacion / Variety vía Getty Images

Sin previo aviso y de forma totalmente sorpresiva, Taylor Swift ha puesto a todos sus seguidores en alerta con el anuncio de Patient Zero, el nuevo single de la de Pensilvania que verá la luz el 25 de septiembre.

"Llevo esperando con impaciencia para contarlo", ha indicado el publicación de Instagram en la que ha desvelado la noticia, acompañando el texto de una sugerente imagen en la que luce un vestido negro.

Una canción que, además, llega acompañada de dos versiones alternativas, una acústica y otra al piano, que llegan con su correspondiente formato físico en versión coleccionista, disponibles para los más rápidos en su web oficial.

Sin embargo, algunos de sus fans ya sospechaban que algo podría estar gestándose tras bambalinas después de la aparición de Taylor Swift en un sketch de la serie de Law & Order durante la celebración de la última edición de los premios Emmy. Una intervención en la que algunos de los comentarios y bromas de la cantante pusieron sobre aviso a sus seguidores quienes, finalmente, han acogida este lanzamiento con entusiasmo.

La próxima aparición en la agenda de Taylor Swift es su participación en la gala de los MTV Video Music Awards (VMAs) del 27 de septiembre. Una ceremonia en la que recibirá un premio muy especial y de reciente creación, el de la Mejor Dirección Artística, que reconoce a artistas musicales innovadores cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha impulsado el arte de la narración visual.

Además, aparte de este, Taylor Swift opta a hacerse con otros premios ya que es la segunda artista con más nominaciones de la gala, con nueve en total entre las que destaca Dirección, Video del Año, Artista del Año y Mejor pop.