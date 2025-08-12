Taylor Swift anuncia 'The Life of a Showgirl', su nuevo álbum

¡Nueva era de Taylor Swift!

Efectivamente, la estrella del pop vuelve con más fuerza que nunca tras su exitosa gira The eras tour, y lo hace con un nuevo álbum. La cantante ha anunciado que su próximo disco se llama The Life of a Showgirl, y parece que ya lo tiene todo preparado.

Se trata de un álbum que sigue una estética naranja, continuando con el juego de colores con el que la intérprete de Love story sella casa uno de sus proyectos. Y es que su productora, Universal, ya había adelantado que este mismo 2025 podríamos disfrutar de nueva música de Taylor Swift.

Ahora la artista se ha hecho hueco entre los rumores y lo ha desvelado en exclusiva en el podcast New Height Show, el podcast de su pareja Travis Kelce, en el que ha hecho una aparición estelar.

Contrato todo pronóstico, la autora de The 1 ha sacado un ancho maletín con las inciiales T.S selladas en naranja, y de él ha extraído un vinilo de su nuevo proyecto. Aunque este aparece pixelado, a viva voz Swift desvela: "Este es el branding de mi nuevo álbum, The Life of a showgirl". "¡TS12!", exclama, por su parte, Kelce.

La preventa del disco, activada

De forma simultánea al anuncio, la página web de la cantante hacia efectiva la posibilidad de "pre compra" antes del próximo 13 de octubre, aunque precisa que "esa no es la fecha del lanzamiento", la cual todavía que tiene que ser confirmada.

Se espera que Swift pueda dar más detalles de este nuevo álbum en el podcast de Kelce con su hermano Jason. De hecho, este anuncio se ha conocido gracias al adelanto del programa, que se emite completo este 12 de agosto.

Los detalles de The Life of a showgirl

Poco se conoce del nuevo álbum de Taylor Swift. Además de su nombre y de la estética naranja, el estilo de la cantautora para este nuevo proyecto solo se basa en rumores.

Y es que como la estrella del pop suele escribir sobre vivencias propias, los Swifties más acérrimos aseguran que será un disco en el que narre sin tapujos su enamoramiento y su etapa con Travis Kelce.

Sin embargo, el nombre revela que -al menos las letras- irán mucho más allá: parece que la artista narrará cómo vive su actual vida, después de más de 17 años triunfando en la industria musical.