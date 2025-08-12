Todo sobre 'The Life of a Showgirl', el nuevo álbum de Taylor Swift: fecha de estreno, un videoclip secreto y su productor

Taylor Swift acaba de revolucionar el verano. Y es que la artista no le hace falta estrenar nueva música para convertirse en la reina de las tendencias, sino con tan solo un anuncio dirige los focos hacia ella.

La reina del pop ha desvelado el nombre de su duodécimo álbum de estudio: The Life of a Showgirl, al que envuelve una estética naranja que, pese a no desvelar todavía la portada del disco, ya ha dejado caer que dicho color será el que prevalecerá.

Swift ha hecho el anuncio en el adelanto de la próxima entrega del podcast New Height Show, el espacio radiofónico de su pareja Travis Kelce y su hermano Jason. Será este 12 de agosto cuando se podrá ver el programa completo.

Y antes de todos los detalles que se puedan desvelar próximamente, recopilamos lo que se conoce hasta ahora de The Life of a Showgirl.

Preventa y fecha de estreno del álbum

De forma simultánea al anuncio, la página web de la cantante hacía efectiva la posibilidad de "pre compra" antes del próximo 13 de octubre, aunque precisa que "esa no es la fecha del lanzamiento", la cual todavía que tiene que ser confirmada. Y el espacio no ha tardado en saturarse debido a la alta demanda.

Eso sí, sin duda se espera para este 2025. Y es que hace unos días Republic Records anunciaba los artistas que lanzarían álbum bajo su sello los próximos meses: "Con Morgan, Demon Hunters, Bieber y Chappell en plena forma, y con Sabrina, Taylor y Drake a punto de llegar, todo apunta a que este año será un éxito rotundo. Que suene New York, New York de los Yankees".

Aunque la discográfica borró el comunicado, estas palabras no tardaron en tomarse muy en serio por los swifties, pues Sabrina Carpenter y Drake han confirmado estreno para este año, y Justin Bieber lo acaba de sacar. Y no iban descaminados, pues ya conocemos que The Life of a Showgirl llega a nuestras vidas este año.

Un cambio de productor

Aunque Taylor Swift no se ha pronunciado de forma oficial sobre con quién habrá trabajado en su decimosegundo álbum, la artista ha seguido con su modus operandi habitual anunciando a su nuevo productor de forma sutil.

En este caso la estrella del pop ha creado una playlist en Spotify que lleva por nombre 'And, baby, that's show business for you', y está formada solamente por canciones suyas producidas por Max Martin, con quien ya ha trabajado codo a codo en los álbumes 1989 y Reputation, y en diversas canciones de Red.

Parece que Taylor Swift se separa laboralmente de Jack Antonoff, como ha confirmado Pop Tingz. Este productor y coescritor ha trabajado en las regrabaciones 'Taylor's version' de los discos de la artista, además de haber estado detrás de los álbumes The Tortured Poets Department, Midnights, Evermore, Folklore y Lover, además de en canciones de sus anteriores álbumes.

¿Será así The Life of a Showgirl un álbum mucho más pop que los últimos?

Un videoclip secreto

Hace unas semanas Taylor Swift fue pillada grabando un videoclip en Los Ángeles. De hecho, fue una persona cercana a la cantante la que le confirmó a The Sun que el jueves 24 de julio la artista estuvo grabando un videoclip ultrasecreto en dicha ciudad estadounidense.

El hermetismo fue máximo y "a las personas que trabajaron en el set ni siquiera se les permitió escuchar la canción, solo el ritmo", apuntó dicha fuente al medio. Por supuesto, ahora sabemos que el vídeo musical pertenecerá a un tema de The Life of a Showgirl.