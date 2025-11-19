Lady Gaga emociona en París cantando por primera vez en directo 'Is That Alright?'

Hace siete años que Lady Gaga lanzó Is That Alright? como parte de la banda sonora de la película Ha Nacido Una Estrella y en todo este tiempo no la había cantando nunca en directo.

Eso cambió este martes 18 de noviembre en París. En la segunda noche de The MAYHEM Ball en la capital francesa, la intérprete de Abracadabra sorprendió a al público al cantar esta canción que dedicó a los little monsters, a las personas que aman y a su prometido Michael Polansky.

El Accor Arena de París enmudeció cuando Lady Gaga se sentó al piano para interpretar esta emotiva balada que se presenta como una promesa de amor eterno.

Is That Alright? suena en los créditos finales de la película que vimos en los cines, y en la versión extendida se incluye en la escena de la boda de los dos protagonistas. Ally (Lady Gaga) se sienta al piano y canta esta canción dedicada a Jack (Bradley Cooper) mientras en pantalla se suceden imágenes de distintos momentos de su historia de amor.