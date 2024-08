Los artistas que han acompañado a Taylor Swift por Europa en 'The Eras Tour'

Se acerca el fin de una era, nunca mejor dicho. Taylor Swift finiquitará su The Eras Tour en diciembre. La artista ha conseguido hacer la gira más multitudinaria y más taquillera de la historia de la industria musical.

Desde el inicio de su gira el pasado 17 marzo de 2023 en Glendale (EEUU), no ha parado de ofrecer shows únicos e inolvidables que quedaran para la historia. La intérprete de Bad blood se ha coronado como la reina de la industria.

Entre el 9 de mayo y el 20 de agosto, muchos artistas y personalidades no han querido perderse la oportunidad de ver en directo a la estadounidense y han acudido hasta diversos puntos de la geografía europea para ver el show de la estrella.

Otra prueba que deja claro que Taylor es la reina de la música son los famosos que han querido compartir escenario con ella en sus conciertos.

Jack Antonoff

La larga relación que Taylor Swift mantiene con Jack Antonoff tuvo su particular homenaje sobre el escenario del estadio de Wembley durante el tramo acústico del espectáculo. La diva del pop interpretó a la guitarra junto al líder de Bleachers, uno de sus grandes colaboradores en Folklore y Midnights, sus canciones Death By A Thousand Cuts y Getaway Car, además de una pequeña recreación de de sesión de grabación de esta última.

Florence Welch

La invitación al último concierto en Londres de Florence Welch, referente del indie pop británico desde comienzos de siglo, fue uno de los momentos más mágicos del directo. Ambas compositoras emocionaron a un entregado auditorio cantando Florida!!!, una de las canciones que más han emocionado a los swifties desde el lanzamiento del nuevo álbum The Tortured Poets Department.

Hayley Williams

Williams es una de las integrantes de la banda estadounidense Paramore, que ha sido la telonera de la cantante durante su gira por Europa. El 22 de junio Williams acompañó a Swift para interpretar en el piano su colaboración Castles Crumbling, durante su parada en Londres.

Ambas se conocieron de adolescentes en Nashville gracias a Andrea Swift, la madre de la cantante. Estaba preocupada por las amistades que su hija pudiera hacer en la industria de la música y descubrió a Hayley, una joven que veía muy similar a su pequeña, y le dio su número de teléfono.

Ella no escribió a Taylor porque era muy tímida, sin embargo, después del incidente con Kanye West sintió pena por ella y le habló. Desde entonces se hicieron grandes amigas.

Gracie Abrams

El 23 de junio, también en Londres, el Wembley Stadium contó con una invitada muy especial: Gracie Abrams, con quien cantó su colaboración Us con piano y guitarra.

A diferencia de Hayley Williams, su amistad es fruto de su relación profesional. Abrams empezó a ganar popularidad a raíz de ser seleccionada como telonera para la primera gira de Olivia Rodrigo, lo que llamo la atención de Swift y la contrató para abrir los conciertos del The Eras Tour en EEUU. Dicha vinculación fue a más y a día de hoy son grandes amigas.

Ed Sheeran

Taylor Swift y Ed Sheeran se unieron para cantar un popurrí de tres canciones: sus colaboraciones Everything Has Changed y End Game, además del éxito de 2014 del británico Thinking Out Loud. Lo hizo durante su segunda parada en Londres, y no es la primera vez que los artistas comparten escenarios, pues ambos compartieron escenario durante su Red Tour de 2013.

La amistad entre ambos artistas surgió en el año 2012, cuando ella decidió ir a uno de sus conciertos con la letra de una de sus canciones escrita en el brazo. Al enterarse, Ed Sheeran habló con su manager diciendo que quería conocerla, y ambos pudieron encontrarse por primera vez. A partir de ahí nació una amistad y Everything Has Changed, su primera colaboración.

Con el paso de los años su amistad se fue fortaleciendo, hasta tal punto que Taylor fue la primera persona en escuchar su Thinking Out Loudantes de que saliese.

Paramore

Paramore ha sido la banda encargada de acompañar a Taylor Swift en todo su recorrido por las ciudades europeas. Arrancó el 9 de mayo en Nanterre, Francia, y han viajado con ella durante casi cuatro meses, hasta el 20 de agosto, donde la estadounidense ha dado su último concierto en Europa.

Se trata de un grupo formado por la vocalista Hayley Williams, y los guitarras Taylor York y Zac Farro. Su estilo se podría calificar de emo y pop punk. Lanzaron su primer disco, All We Know Is Falling, en 2005, y dos años más tarde saltaron a la fama con su álbum Riot!En 2015 consiguieron el premio Grammy a mejor canción rock por Ain't It Fun.

Otros teloneros

Además de Paramore, la intérprete de Don´t Blame meha querido contar con la presencia de teloneros especiales para sus conciertos en Londres.

Para su primera parada en la capital británica entre el 21 y el 23 de junio, los artistas escogidos fueron Mette, Griff, y Benson Boone.

Por su parte, para los últimos conciertos de Swift en el Wembley (15-20 de agosto), Sofia Isella, Holly Humberstone, Suki Waterhouse, Maisie Peters y RAYE han sido los elegidos.