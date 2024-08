Taylor Swift se despide de Europa con muchas sorpresas en su octavo concierto en Londres

Taylor Swiftdice adiós a Europa con su gira internacional The Eras Tour. Cinco han sido los conciertos que ha celebrado en agosto en Londres para despedirse del continente tras cuatro meses de espectáculos por estadios multitudinarios, incluyendo el Santiago Bernabéu en Madrid.

La artista no ha querido que su último concierto en Europa con su aclamado tour fuera uno más: tenía que ser especial, único, sorprendente. Y así ha sido, tal y como ha señalado Taylor Swift durante el show: "Acabáis de convertirme en la primera solista en tocar en Wembley ocho veces en una misma gira".

Invitada estrella de la noche: Florence Welch

La última cita de Swift con Europa ha sido testigo de la primera actuación en directo entre la estadounidense y Florence Welch, de Florence and the Machine. Ambas han cantado muy cómplices su colaboración, incluida en el álbum The Tortured Poets Department.

Se trata de Florida!!!, un tema que ha sonado en el momento perfecto, ya que el próximo concierto de Taylor Swift tendrá lugar el próximo 18 de octubre en Miami Gardens, una ciudad del estado estadounidense de Florida.

Otro invitado de lujo: Jack Antonoff

La cantante también ha querido subir al escenario a su productor musical por excelencia: Jack Antonoff. Con él ha interpretado dos de las canciones sorpresa del concierto en un mashup entre Death By a Thousand Cuts, del álbum Lover, y Getaway Car, de Reputation.

Durante el segundo tema, ambos han hecho un pequeño regalo a los fans de la artista, ya que han recreado un momento entre ellos muy viral durante la composición de esa misma canción.

La canción más esperada en directo

Aunque ninguna de las sorpresas ha sido el esperado anuncio de Reputation (Taylor's Version), sobre el que los fans llevaban días especulando, Taylor Swift ha sabido compensarlos interpretando una canción por primera vez en directo, y a piano.

Para esta ocasión, la artista ha elegidoSo Long, London, el tema más íntimo y melancólico de su último álbum. Una canción inmensamente oportuna para despedirse de Europa con The Eras Tour desde, precisamente, la ciudad de Londres.

El estreno del videoclip de 'I Can Do It With A Broken Heart'

Ya con el concierto terminado, Taylor Swift ha estrenado a las doce de la madrugada el videoclip de su segundo single del álbum The Tortured Poets Department: I Can Do It With A Broken Heart.

El vídeo, que ha alcanzado el millón de visualizaciones en apenas trece minutos, es un homenaje a su paso por Europa con The Eras Tour. En él, aparecen imágenes a modo de making-of de la gira: Taylor Swift ensayando las coreografías, preparándose para salir al escenario, disfrutando el momento con su equipo profesional...

Así, la artista estadounidense cierra el círculo de su paso por Europa con The Eras Tour; dejando un recuerdo permanente, como si fuera un álbum de vídeos con las últimas páginas sin rellenar. Hasta la próxima.