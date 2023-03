Taylor Swift lanza cuatro canciones inéditas para celebrar el inicio de 'The Eras Tour'

Taylor Swift dará esta noche, viernes 17 de marzo, el pistoletazo de salida a The Eras Tour en Glendale, Arizona.

Se trata de una gira que engloba no solo Midnights —el último y décimo álbum de estudio de la artista— sino un viaje a través de todas las eras musicales de su carrera. Además, será la primera vez en cinco años que Taylor se va de tour, siendo el Reputation Stadium Tour en 2018 el último que llevó a acabo.

Para celebrar su épico regreso a los escenarios, la intérprete de Lavender Haze ha lanzado cuatro canciones inéditas esta medianoche: Eyes Open (Taylor's Version), Safe & Sound (Ft. Joy Williams and John Paul White) (Taylor’s Version), If This Was a Movie (Taylor’s Version) y All The Girls You Love Before.

Las tres primeras canciones forman parte del proyecto masivo de regrabación de Taylor Swift, mediante el cual está recuperando la música que Scooter Brown le arrebató y vendió, bajo el sello de Taylor's Version.

Eyes Open y Safe & Sound forman parte de la banda sonora de la saga Los Juegos del Hambre, y fueron grabadas en 2011 y 2012.

If This Was Movie es una de las canciones que Swift incluyó en su álbum Speak Now (2010). Esta es la pista definitiva que necesitaban los fans de la cantante para saber que, efectivamente, Speak Now Taylor's Version se está grabando actualmente y será el próximo en ver la luz.

Por último, All The Girls You Loved Before es el único tema de estos cuatro que no habíamos escuchado nunca. Se trata de una canción que la compositora escribió para su séptimo álbum de estudio, Lover (2019).

Este nuevo sencillo no lleva la coletilla Taylor's Version porque este disco se grabó en la discográfica Republic Records, una vez Taylor puedo escapar de las garras de Big Machine Records.

Sin duda esta ha sido una de las mejores noticias para sus fans, que han demostrado su emoción en redes al recibir estas canciones justo en un día tan especial para el fandom y para la propia Taylor.