Taylor Swift lanza nuevas pistas sobre una posible canción para la película 'Toy Story 5'

Nuevas pistas apuntan a una posible colaboración de Taylor Swift en la quinta película de Toy Story, que se estrena el 17 de junio en España.

Este 29 de mayo, los fans han encontrado carteles de Toy Story 5 por todo el mundo con unas siglas muy sospechosas: "TS", que pueden hacer referencia al título de la saga o al nombre de la cantante. Lo cierto es que las películas de Toy Story nunca se habían resumido en dos letras, por lo que la conexión entre ambos parece evidente.

Además, la imagen del póster incluye 13 nubes blancas, lo que podría ser una casualidad si los fans de Taylor Swift no conocieran la obsesión de la artista por este número. Para la estadounidense, el 13 es su número de la suerte y ha hecho referencia a él en infinidad de ocasiones.

Pero eso no es todo. Los fans también han identificado que la portada del álbum 1989 (Taylor's Version) ha sufrido una curiosa modificación. En Apple Music y YouTube Music, ahora la imagen muestra varias nubes en el cielo en vez de las gaviotas de la versión original.

A esto hay que añadirle que 1989 es el quinto álbum de estudio de Taylor Swift, al igual que estamos hablando de la quinta entrega de Toy Story.

La primera pista

Estas señales se suman a la primera de todas, que llegó el 1 de mayo en forma de una cuenta atrás que estuvo presente en la página web de la artista durante unos diez minutos. En la imagen del reloj aparecían unas nubes azules y blancas sobre un fondo azul que recuerdan a Toy Story.

Además, algunos fans relacionaron este misterio con un conjunto que llevó Taylor Swift el pasado 27 de abril en West Village (Nueva York). Ese día, la artista se dejó fotografiar con un vestido azul clarito y blanco, así como con un bolso amarillo. Son exactamente los mismos colores que aparecen en la cuenta atrás.

Taylor Swift en Nueva York en abril de 2026 | Aeon / GC Images vía Getty Images

Pistas contradictorias

A pesar de estas señales evidentes, lo cierto es que el equipo de la película desmintió que Taylor Swift formara parte de la banda sonora de Toy Story 5. En una entrevista con la youtuber Shivani Khosla, los directores Andrew Stanton y Kenna Harris junto a la productora Lindsey Collins mostraron su asombro ante los rumores de los fans.

"Nunca la había visto antes y nos sorprendió", dijo Stanton a finales de este mes de mayo. "Sería un honor increíble para nosotros. La triste verdad es que vimos el montaje final de la película la semana pasada, y la canción que sonaba al final no era la de Taylor Swift".

Sin embargo, estas declaraciones podrían ser una manera de ocultar la sorpresa, y más teniendo en cuenta que Taylor Swift estaba preparando nuevas pistas para generar expectación. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial sobre su rol en la película. ¿Quizás no sea a través de la música?

"Por supuesto, nadie está negando nada en este momento. Los representantes tanto de Disney como de Swift no hicieron comentarios cuando se les preguntó sobre las vallas publicitarias el viernes [29 de mayo]", informa Variety.