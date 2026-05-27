El bonito regalo de Taylor Swift a una fan: "¡Me sacaste la sonrisa más grande!"
Taylor Swift tomó esta iniciativa después de ver un TikTok publicado por la madre de una niña que vivió un bonito momento musical con su vecino.
Taylor Swift se ha caracterizado durante su carrera por su generosidad con sus fans, haciéndoles regalos inesperados o incluso ofreciéndoles ayuda económica.
Su generosidad también se pudo ver recientemente cuando pagó un sobresueldo a los empleados del The Eras Tour y en Navidad donó un millón de dólares a una ONG para combatir el hambre.
Ahora, le ha llegado el turno a una niña de ocho años llamada Madeline, cuya madre subió un vídeo a su TikTok con una divertida anécdota que involucraba a la artista.
En él, podía verse cómo la niña lanzaba un avión de papel al patio de su vecino con un mensaje: "Te escuché tocando la guitarra mientras estoy haciendo los deberes y quería saber si podrías tocar Taylor Swift".
Al verlo, el vecino (Ethan Hayes) decidió responder a la petición y tocar uno de sus temas, su mítica Love Story.
La respuesta de Taylor Swift
Inesperadamente, el vídeo llegó a Taylor Swift y decidió no dejar ahí esta bonita historia, sino que quiso tener un bonito gesto con la niña.
De repente, la niña recibió un misterioso paquete que contenía una guitarra única firmada por Taylor Swift y una nota con un bonito mensaje."Solo quería que supieras que me hizo TAN feliz que le pidieras a tu vecino que tocara mi canción para ti. ¡Me sacaste la sonrisa más grande! ¡Te estoy enviando tu propia guitarra, por si alguna vez quieres aprender también!", escribió la cantante.