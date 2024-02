Taylor Swift propone un nombre más corto para su disco 'The tortured poets department'

Taylor Swift nos tiene acostumbrados a poner nombres sencillos a sus discos, lo que no ha ocurrido con su próximo proyecto The tortured poets department . Para los más despistados, la artista ha propuesto una alternativa mucho más fácil de memorizar.

Taylor Swift, Fearless, Speak now, Red, 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore y Midnights. ¿Qué tienen en común los títulos de los discos de Taylor? Son breves y fáciles de memorizar.

La de Pensilvania es una artista clara y concisa y durante sus más de 15 años en la música ha querido que sus fans no tuvieran problemas a la hora de aprenderse los nombres de sus álbumes.

Todo cambió hace escasas semanas en la ceremonia de los Premios Grammy, donde anunció el estreno de su próximo disco y puso fecha de estreno para el 19 de abril. "Sé que la forma en la que vota la Academia de la Grabación es un reflejo directo de la pasión de los fans, así que quiero agradecérselo a los fans contando un secreto que he guardado durante los últimos dos años", dijo antes de anunciar su próximo proyecto. "Sale el 19 de abril. ¡Se llama The tortured poets department'. Me voy a ir y ahora mismo publico la portada", añadió.

The tortured poets department, así se llama el próximo disco de Taylor Swift, rompiendo por completo la dinámica que conocían sus fans. Cuatro palabras y bastante complejas de memorizar e incluso de pronunciar. Las redes sociales se han llenado de comentarios de swifties diciendo entre risas que les parece un nombre muy difícil.

La intérprete de Cruel summer ha escuchado las críticas y ha dado a sus seguidores una solución durante su último concierto en Melbourne (Australia). ¿No te vas a acordar de todo? Muy sencillo, di simplemente Tortured poets. "Podrías llamarlo 'Tortured poets' si simplemente te niegas a memorizar títulos de álbumes de más de una palabra", ha explicado sentada en el piano.

El paso de la estadounidense por Melbourne ha supuesto todo un hito para su carrera artística, ya que ha batido su propio récord de espectadores en un concierto, concretamente 96.000 personas. Este sábado dará el último show en la ciudad australiana y se estima que los tres conciertos sumarán más de 260.000 personas.

Posteriormente, viajará a Sídney, donde le esperan cuatro shows más entre el 23 y el 26 de febrero.