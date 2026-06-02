No solo 'Toy Story 5': todas las canciones de Taylor Swift para películas

Taylor Swift y su música llegan a todos los rincones, también al cine.

Este 2026 podremos disfrutar de su voz en la esperada película Toy Story 5. Tal y como ha anunciado la artista, I Knew It, I Knew You es su canción para la banda sonora de la película de Pixar.

Escrita y producida junto a Jack Antonoff, la superestrella vuelve al country con esta banda sonora. "Siempre he soñado con escribir para estos personajes a los que he adorado desde que era una niña de cinco años", expuso en redes la intérprete de Lover.

Esta canción original para una película se une así a una larga lista de temas que Taylor Swift ha cantado para la gran pantalla desde hace más de 15 años. Repasamos todas las canciones de la artista para proyectos cinematográficos.

Crazier – Hannah Montana: La película (2009)

Crazier fue la primera canción de Taylor Swift vinculadas directamente al cine. Aparece en Hannah Montana: La película y acompaña uno de los momentos románticos del film con Miley Cyrus como protagonista. Es una balada country-pop suave, muy en la línea de sus primeros trabajos, que ayudó a consolidar su presencia en la industria.

Today Was a Fairytale – Historias de San Valentín (2010)

Esta canción fue escrita específicamente para la película, en la que Taylor Swift también aparece como actriz. Today Was a Fairytalees un tema de lo más romántico, acorde al filme.

Safe & Sound – Los juegos del hambre (2012)

Siguiendo con el ídolo de masas adolescente Taylor Swift se sumó a uno de los fenómenos audiovisuales más destacados de la década pasada, y creó uno de los temas más icónicos de su carrera, Safe & Sound. La canción de la estrella junto a Civil Wars tiene un tono de balada oscura que refleja la atmósfera distópica de la película, y fue muy aclamada por la crítica, incluso ganando el Grammy en 2013 a Mejor Canción escrita para medios visuales

Eyes Open –Los Juegos del Hambre (2012)

Como una más de la saga de Los juegos del hambre, Taylor Swift también puso voz al proyecto con Eyes Open, una canción que reeditó años después para Red (Taylor's version).

En este caso, el tema tiene un enfoque más épico y energético. Habla de supervivencia y vigilancia constante, alineándose con la temática de lucha y resistencia del universo de la saga.

Sweeter Than Fiction – Un talento increíble (2013)

Escrita para la película Un talento increíble, esta canción tiene un tono optimista. De hecho, transmite la idea de que la realidad puede superar incluso a los sueños más idealizados, acorde al filme al que Taylor Swift ponía voz.

I Don't Wanna Live Forever – Cincuenta sombras de Grey (2017)

Cambiando totalmente de género cinematográfico y en colaboración con ZAYN, Taylor Swift lanzó este tema para Cincuenta sombras de Grey. Es una canción más sensual y oscura que su estilo habitual, adaptado a la saga erótica.

Beautiful Ghosts – Cats (2019)

Compuesta junto a Andrew Lloyd Webber para la adaptación cinematográfica de Cats, Beautiful Ghosts es un tema escrito desde el personaje de Victoria. En este caso se trata de una balada teatral con tintes clásicos que destaca por su sensibilidad lírica, perfecta para el musical.

Only the Young – Miss Americana (2020)

Aunque forma parte de su propio documental Miss Americana, este tema actúa como pieza central del mensaje político y generacional del proyecto de la artista. Only the Young es una canción creada para insistir en la participación juvenil y el cambio político.

Wildest Dreams (Taylor’s Version) – Spirit: Indomable (2021)

Aunque no es una canción creada concretamente para el cine, Wildest Dreams (Taylor’s Version) fue incluida en la película animada Spirit: Indomable. Su uso en el la película de animación le dio una nueva vida a la canción original, reforzando su conexión con la nostalgia y la libertad y ensalzando la nueva versión del conocido tema de la artista.

Carolina – La chica salvaje (2022)

https://www.youtube.com/watch?v=egxyRSb_XtI

Carolina fue escrita específicamente para la adaptación cinematográfica del libro La chica salvaje. Es una pieza atmosférica, oscura y envolvente que refleja el misterio del entorno del film, perfecta para la voz de Taylor Swift. Fue nominada a varios premios importantes, llevándose el de Mejor canción en los MTV Movie & TV Awards.