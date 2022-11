Taylor Swift sucumbe al éxito de Rosalía: arrasa bailando 'Saoko' en los MTV EMAs 2022

Te interesa Rosalía no triunfa en los MTV EMAs pero arrasa en un concierto de Bad Bunny

La pasada gala de los MTV EMAs ha dejado muchos titulares interesantes. Sin ninguna duda, Taylor Swift fue la ganadora de la noche, ya que logró llevarse a casa cuatro premios: Mejor artista, Mejor artista pop, Mejor vídeo y Mejor vídeo de larga duración.

Sin embargo, una de las principales ausentes de este evento que se ha celebrado en Düsseldorf (Alemania) ha sido Rosalía, que se encontraba en Perú, actuando por sorpresa en el concierto de Bad Bunny.

No se ha llevado ninguna estatuilla, pero ha demostrado que es una auténtica diva al conseguir que todo el estadio cantara al unísono su tema Despechá.

Taylor Swift arrasa al bailar 'Saoko' de Taylor Swift

Pero aunque no ha sido una buena entrega de premios para la artista catalana, no significa que no haya sido una de las protagonistas de la noche.

Precisamente, mientras estaba sonando su canción Saoko de su disco Motomami, las cámaras han pillado a Taylor Swift dándolo todo y bailando este temazo.

Rosalía no habrá ganado ninguno de los premios a los que estaba nominada, aunque no ha sido una mala noche para ella porque la mismísima Taylor Swift ha bailando uno de sus temas.