Taylor Swift, la gran triunfadora de los MTV EMAs 2022

Te interesa Bad Gyal, mejor artista española en premios MTV EMA 2022

Los MTV Europe Music Awards 2022 celebrados en el PSD Dome Bank de Düsseldorf (Alemania) han tenido una indiscutible triunfadora: Taylor Swift.

La artista, que recientemente ha lanzado su último álbum Midnights, ha hecho suyos los galardones a Mejor artista, Mejor artista pop, Mejor vídeo y Mejor vídeo de larga duración, ambos por su versión de más 10 minutos del tema All Too Well.

De esta manera, Swift se ha llevado cuatro de los premios a los que optaba y ha agradecido especialmente el apoyo de sus seguidores su apoyo y ha mostrado su "respeto" a todos sus compañeros nominados.

La 29 edición de los MTV EMAs ha llamado la atención por la ausencia de los principales artistas confirmados. Más allá de Taylor Swift, que sí acudió a la gala, no confirmaron su presencia ni Harry Styles (con siete nominaciones), ni Nicki Minaj o Rosalía, que optaban a cinco premios cada una.

Precisamente Rosalía ha sorprendido por no llevarse finalmente ninguno de los galardones, siendo Bad Gyal la que se ha hecho con el premio a Mejor artista española.

Otros de los premiados en esta ceremonia han sido Rita Ora —que ha sido la presentadora de la gala junto a el pintor Taika Waititi— con el galardón a Mejor look; David Guetta, que se ha alzado como Mejor artista de electrónica y con la Mejor colaboración por I'm Good (Blue) junto a Bebe Rexha frente a rivales como Shakira y Rauw Alejandro por Te felicito o como Bad Bunny y Chencho Corleone por Me Porto Bonito.

Mientras que el ámbito latino se ha quedado así con la exigua representación del premio a Anitta, Corea del Sur ha tenido más que decir en una gala que ha celebrado a BTS (Mejores fans), Blackpink (Mejor actuación en el metaverso), Seventeen (los dos galardones a figuras emergentes Revelación y Mejor artista Push para esta boyband conformada por 17 miembros y Lisa (Mejor artista de K-Pop).

En el palmarés aún ha habido aún espacio para Chlöe (Mejor artista R&B) o para Sam Smith por Unholy al "mejor vídeo con un mensaje positivo".

Actuaciones de Muse, Gorillaz y Davd Guetta

Guetta y Rexha han sido los responsables de abrir con I'm Good (Blue) una ceremonia que sin respiro ha brincado a la actuación incendiaria de Muse con Will of the people, su proclama a favor de la voluntad popular arropada aquí por una legión de enmascarados inspirados en la estética de la serie El juego del calamar frente a una cabeza gigantesca que hacía las veces de Gran Hermano.

Más allá de ese arranque, al enorme desembolso en medios que conlleva siempre esta producción no le ha acompañado una inversión similar en ideas escenográficas en una gala que al menos ha tenido el morbo de dar las riendas de la gala a la química natural de la pareja sentimental conformada por Rita Ora y el actor y director Taika Waititi.

También destacó la actuación de Muse, que junto al californiano Thundercat interpretaron Cracker Island, acompañados de un coro femenino.

Y es que en la búsqueda de postales inéditas, no ha sido esta una edición especialmente memorable. Así, Ava Max ha brindado con Million Dollar Baby el número más pop y multitudinario con una veintena de bailarines sobre el escenario, una propuesta solvente pero que recordaba demasiado a otras vistas en el pasado (véase Saweetie en 2021).

Del resto, quizás solo valga la pena rescatar la cama engendradora de bailarines de Gayle con ABCDEFu, la serenidad del bosque de luciérnagas naranjas de Stormzy y Debbie con Fire Babe o, por forzada, la intervención en un mensaje grabado de Tom Cruise para publicitar más que para presentar la canción que OneRepubic puso a la secuela de Top Gun .

LISTA COMPLETA DE GANAORES

MEJOR ARTISTA ESPAÑOL

Bad Gyal (GANADORA)

Dani Fernández

Fito & Fitipaldis

Quevedo

Rosalía

MEJOR CANCIÓN

Harry Styles - As It Was

Bad Bunny y Chencho Corleone - Me Porto Bonito

Jack Harlow - First Class

Lizzo - About Damn Time

Nicki Minaj - Super Freaky Girl (GANADORA)

Rosalía - Despechá

MEJOR VÍDEO

Harry Styles - As It Was

Blackpink - Pink Venom

Doja Cat - Woman

Hendrick Lamar - The Heart Part 5

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (GANADORA)

MEJOR ARTISTA

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

Rosalía

Taylor Swift (GANADORA)

MEJOR COLABORACIÓN

Megan Thee Stallion & Dua Lipa - Sweetest Pie

Post Malone with Doja Cat - I like you (A Happier Song)

Bad Bunny, Chencho Corleone - Me Porto Bonito

Tiësto & Ava Max - The Motto

David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue) (GANADORES)

Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito

Dj Khaled ft. Drake & Lil Baby - Staying Alive

MEJOR DIRECTO

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles (GANADOR)

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

MEJOR ARTISTA POP

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Taylor Swift (GANADORA)

Lizzo

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

Tems

GAYLE

Baby Keem

Stephen Sanchez

SEVENTEEN (GANADORES)

Dove Cameron

MEJOR VÍDEO DE LARGA DURACIÓN

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (GANADORA)

Foo Fighters - Studio 666

Taylor Hawkins Tribute Concert - Wembley Stadium, London

ROSALÍA - MOTOMAMI (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)

Stormzy - Mel Made Me Do It

VÍDEO CON MENSAJE POSITIVO

Ed Sheeran - 2step (feat. Lil Baby)

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Latto - P*ssy

Lizzo - About Damn Time

Sam Smith - Unholy (feat. Kim Petras) (GANADORES)

Stromae - Fils de joie

MEJOR VÍDEO K-POP

BLACKPINK

BTS

ITZY

SEVENTEEN

TWICE

LISA (GANADORA)

MEJOR ARTISTA LATINO

Anitta (GANADORA)

Bad Bunny

J Balvin

Becky G

Rosalía

Shakira

MEJOR ARTISTA HIP-HOP

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj (GANADORA)

Future

Jack Harlow

Drake

MEJOR ARTISTA ELECTRÓNICA

Calvin Harris

David Guetta (GANADOR)

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

DJ Snake

MEJOR ARTISTA ROCK

Foo Fighters

Måneskin

Muse (GANADORES)

Red Hot Chili Peppers

Liam Gallagher

The Killers

MEJOR ARTISTA ALTERNATIVO

Tame Impala

Twenty One Pilots

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

YUNGBLUD

Gorillaz (GANADORES)

MEJOR R&B

H.E.R.

Chlöe (GANADORA)

Khalid

Giveon

Summer Walker

SZA

MEJORES FANS

Taylor Swift

BTS (GANADORES)

Nicki Minaj

BLACKPINK

Harry Styles

Lady Gaga

MEJOR PUSH

Nessa Barrett

SEVENTEEN (GANADORES)

Mae Muller

GAYLE

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

JVKE

MEJOR ACTUACIÓN EN EL METAVERSO

BTS 'Butter' & 'Permission to Dance' | Minecraft concert!

Wave Presents: Justin Bieber - An Interactive Virtual Experience

BLACKPINK X PUBG Mobile 2022 In-Game Concert: The Virtual (GANADORAS)

Roblox presents Twenty One Pilots Concert Experience | Full Show

Samsung Superstar Galaxy Concert Charli XCX - Roblox